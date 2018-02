Dieser 21-Jährige mit Downsyndrom kreiert die wahrscheinlich besten Socken der Welt😍

Good-News

Dieser 21-JĂ€hrige mit Downsyndrom kreiert die wahrscheinlich besten Socken der Welt😍

John Conin ist 21 Jahre alt und mag Socken. Aber nur dann, wenn sie so richtig crazy bunt sind. Denn der 21-JÀhrige mit Downsyndrom ist auch Inhaber des Start-Ups «John's Crazy Socks».

2016 grĂŒndete Conin zusammen mit seinem Vater den Online Shop. Innerhalb eines Jahres haben die beiden mehr als 42'000 Sockenpaare verkauft. Und dabei mehr als 1,7 Millionen Dollar eingenommen. Selbst der kanadische Premierminister Justin Trudeau trĂ€gt die bunten Kreationen an seinen FĂŒssen.

Conin will mit seinen Socken Freude verbreiten. Und zeigen, dass man auch mit Downsyndrom sehr viel erreichen kann. «Meine Behinderung hat mich noch nie von etwas abgehalten», sagte er gegenĂŒber dem Magazin» Ze.tt. Und so macht Conin das, was ihm am meisten Spass macht: Den Menschen mit kunterbunten Socken ein LĂ€cheln ins Gesicht zaubern.

>>> «Hallo, hier spricht dein KĂŒhlschrank. Iss endlich dein Joghurt, sonst lĂ€uft es ab!»

Bild: KEYSTONE

Es passiert jedem. Beim Öffnen der halbvollen Tomatensauce oder dem abgelaufenen Joghurt: Schauriger Schimmel kriecht einem entgegen. Das Produkt landet im Abfall. Im KĂŒhlschrank herrscht noch viel Optimierungsbedarf was Foodwaste anbelangt.

Das fand auch Produktdesign-Studentin Jule Bols von der Folkwang UniversitĂ€t Essen, wie das Enorm-Magazin berichtet. Und darum kreierte sie einen smarten KĂŒhlschrank, der seine Besitzer auf alte Lebensmittel aufmerksam macht.

Bols verzichtete dabei auf laute Signaltöne. Ihr smarter KĂŒhlschrank macht viel subtiler auf Ă€ltere Lebensmittel aufmerksam. Sie entwickelte ein KĂŒhlschrankfach, dessen GlasflĂ€che mit Drucksensoren, ZĂ€hlern und einem energie-effizienten LED Modul ausgestattet ist. Sobald Lebensmittel auf die Platte gestellt werden, erkennen das die Drucksensoren. Ein Timer wird gestartet. Nimmt man das Produkt nach einer gewissen Anzahl KĂŒhlschranköffnungen nicht vom Regal, beginnen die LED-Leuchten zu blinken. Und sie hören erst wieder auf, wenn das Produkt von der FlĂ€che verschwindet oder konsumiert wird.

Doch das ist nicht alles. Das «Lightshelf» ist auch individuell verstellbar. Denn jeder nutzt seinen KĂŒhlschrank unterschiedlich intensiv. Ein eingebautes Programm berechnet die durchschnittliche Anzahl TĂŒröffnungen im Haushalt und kombiniert diese mit den persönlichen Angaben des Verbrauchers. Sodass der KĂŒhlschrank dafĂŒr sorgt, dass möglichst wenig Produkte im Abfall landen.

>>> Hoch die BierglĂ€ser – Geniesser leben lĂ€nger!

Bild: EPA/AAP

Gute Nachrichten fĂŒr alle, die sich gerne mal ein GlĂ€schen gönnen: Laut einer Studie der UniversitĂ€t von Kalifornien erhöhen zwei GlĂ€ser Bier am Tag und einige ĂŒberschĂŒssige Pfunde die Lebenserwartung.

Demnach reduzieren zwei GlĂ€ser Bier oder Wein das Sterberisiko um einen FĂŒnftel. Im Alter etwas zuzunehmen wirke sich ebenfalls auf die Lebenserwartung aus. Auch Kaffee wurde positive Wirkungen nachgewiesen. Zwei Tassen davon kombiniert mit einem flotten Spaziergang pro Tag reduziere verfrĂŒhtes Dahinscheiden um 10 Prozent.

«Wer diese Gewohnheiten in seinen Alltag integriert, hat höhere Chancen ein reifes Alter zu erreichen», sagt Studienmitarbeiterin Claudia Kawas. Weiter rĂ€t sie dazu, ab einem Alter von 60 Jahren etwa 2 bis 5 Kilos zuzunehmen – Untergewichtige hĂ€tten eine um 50 Prozent höhere Sterblichkeit.

Einen Haken gibt es aber: «Die Empfehlungen garantieren nicht, dass die zusÀtzlichen Jahre gesund sein werden», sagt Studienmitarbeiterin Claudia Kawas.

FĂŒr die Studie analysierte ein US-amerikanisches Team Daten von 14'000 Freiwilligen im Alter zwischen 55 und 100 und verfolgte diese wĂ€hrend 37 Jahren.

>>> App will fĂŒr gute Debatten sorgen – ohne Trolle

Die Debattenkultur im Internet verlÀuft lange nicht immer korrekt. Trolle, die Andersdenkende beleidigen und bedrohen, sind heute leider allgegenwÀrtig. Auch Filterblasen, in denen man nur auf Leute mit gleicher Meinung stösst, sind problematisch.

Dem will die Non-Profit-App Mixmind nun entgegenwirken. Auf der Plattform sollen sich Leute mit verschiedenen Meinungen auf positive Art austauschen, ohne sich in die Haare zu kriegen.

Thematisiert werden sowohl politische, gesellschaftliche oder auch digitale Themen. Das Ganze funktioniert folgendermassen, erklĂ€rt das Tech-Newsportal Reset: Als User muss man zunĂ€chst einige Fragen beantworten (zum Beispiel: Findest du Apple-Produkte ĂŒberteuert?). Anschliessend fragt Mixmind, ob man mit einem anderen Nutzer verbunden werden möchte. BestĂ€tigt man dies, wird man mit einem Nutzer verknĂŒpft, der auf die gleichen Fragen gegenteilige Antworten gegeben hat.

FĂŒr die korrekte Umgangsweise sollen dabei sogenannte «Mixpoints» sorgen. Diese kann man sich durch eine gute und faire Debattenkultur verdienen. Diese Punkte wiederum können fĂŒr sogenannte «Modpowers» genutzt werden – das sind spezielle Aktionen, die man innerhalb der App vornehmen kann, um eine Debatte wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Zum Beispiel um einen Nutzer dazu zu bringen, seine Argumente auf eine respektvollere Weise zu formulieren.

>>> Jetzt sagt auch die Queen dem Plastik den Kampf an

Nicht nur die spanische Partyinsel Mallorca will den Plastik von der Insel verbannen (siehe unten). Der Kampf gegen den Kunststoff ist bereits auf noblere Kreise ĂŒbergeschwappt. Queen Elizabeth II hat entschieden, Trinkhalme und Plastikflaschen aus den royalen Anwesen zu verbannen, berichtet der Telegraph. Die britische Zeitung beruft sich dabei auf den neuen Abfallplan des Buckingham-Palast.

Â«Ăœber die gesamte Organisation hinweg ist der königliche Haushalt bestrebt, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern», sagte ein Sprecher des Palastes der Zeitung. Laut dem Bericht soll die Queen persönlich ein Interesse an dem Thema entwickelt haben. Und zwar aufgrund einer Dokumentation des britischen Naturfilmers Sir David Attenborough.

Dieser Film soll es der Queen angetan haben – hier gibt's die Vorschau Video: YouTube/BBC Earth

>>> Die Geschichte eines 71-JÀhrigen, der in einer U-Bahn einen Kiosk zum Zuhören mietet

bild: shutterstock

In der Hamburger U-Bahnstation Emilienstrasse befindet sich ein Kiosk. An den SeitenwÀnden sind Plakate mit Ohren befestigt. Kaufen kann man da nichts. Nur erzÀhlen.

Seit etwas mehr als fĂŒnf Wochen sitzt der 71-jĂ€hrige Christoph Busch im KioskhĂ€uschen und wartet darauf, dass ihm wildfremde Menschen ihre Geschichten erzĂ€hlen. Busch hat den Kiosk gemietet, um Menschen zuzuhören, denen sonst niemand zuhört. Und das Konzept funktioniert.

Der Autor Christoph Busch hat auf einem U-Bahnhof in Hamburg einen "ErzĂ€hl-Kiosk" eingerichtet und unterhĂ€lt sich dort mit Reisenden. WĂ€hrend man im #Auto mit sich alleine unterwegs ist, bringt die #Bahn Menschen zusammen. https://t.co/hViQefhAJb pic.twitter.com/AztYOzJKUp — Allianz pro Schiene (@Schienenallianz) 5. Februar 2018

«Ich scheine da einen Nerv getroffen zu haben: â€čToll, endlich hört mal jemand zu!â€ș Das habe ich jetzt so oft gehört. Irgendwie haben wohl alle das GefĂŒhl, dass im Leben niemand mehr zuhören mag», sagte der Hör- und Drehbuchautor gegenĂŒber Spiegel Online.

Besuchen wĂŒrden ihn Frauen und MĂ€nner, Junge und Alte – seine Besucher seien bunt gemischt, sagt Busch. Den Mietvertrag fĂŒr den Kiosk hat er fĂŒr sechs Monate unterzeichnet. Was danach passiert, weiss er noch nicht. Vielleicht ein Buch darĂŒber schreiben. Geschichten dafĂŒr habe er jetzt schon genug, meint der 71-JĂ€hrige.

>>> «Sofahopper», die App, die obdachlosen Jugendlichen hilft

screenshot: shutterstock

«Rausgeflogen? Abgehauen? Keine feste Bleibe mehr? Wir finden mit dir eine bessere Lösung als ein fremdes Sofa!», so wirbt das deutsche Onlineportal Sofahopper fĂŒr seinen Service.

Alleine in Deutschland haben laut dem Jugendinstitut 37'000 Menschen unter 26 Jahren keinen festen Wohnsitz. Viele von ihnen sind jedoch «versteckt» obdachlos, sie finden kurzfristig Unterschlupf bei Freunden. Sofahopper will hier Abhilfe schaffen.

Betroffene können per App oder PC auf das Portal zugreifen und mit Sozialarbeitern in Kontakt treten. Je nach Problem helfen diese dann bei der Suche nach Job und Wohnung oder stehen den Jugendlichen anderweitig unterstĂŒtzend zur Seite. Es ist das erste virtuelle Angebot der Art. Auch mit Name und Aufmachung versucht Sofahopper, dem Obdachlosen-Stigma entgegenzuwirken.

bild: screenshot sofahopper

Der Gedanke dahinter: jeder junger Mensch hat ein Smartphone – aber nicht unbedingt einen festen Wohnsitz.

«Es ist erst mal ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Stiftungsvorstand Markus Seidel zur SĂŒddeutschen Zeitung. Allerdings betont er, dass viele Betroffene ohne das Portal wohl kaum Hilfe gefunden hĂ€tten. Denn die Hemmschwelle, Kontakt ĂŒbers Netz aufzunehmen, sei viel geringer, als direkt zu einer Anlaufstelle zu gehen. Seidel: «Es ist anonym und vielen ist gar nicht bewusst, dass sie ĂŒberhaupt obdachlos sind.» Sie kĂ€men nie auf die Idee, sich an Streetworker vor Ort zu wenden.

>>> Solarpflasterstein? Ja, das Trottoir ist jetzt auch eine Smartphone-Ladestation

Die Energiewende ist das grosse Thema des 21. Jahrhunderts. Auf der ganzen Welt suchen Forscher nach Lösungen fĂŒr eine nachhaltige Energiegewinnung. In Budapest hat nun das junge Unternehmen Platio eine ausgefuchste Idee auf den Markt gebracht: Solarpflastersteine.

Ein Entwicklerteam hat Pflastersteine entwickelt, die als Sonnenkollektoren funktionieren. Das schreibt das Onlinemagazin Reset, das ĂŒber digitale und grĂŒne Innovationen berichtet. Mit dieser Erfindung wird das gewöhnliche Trottoir zur Strom-Station.

Handy aufladen am Solarpflasterstein Video: YouTube/Platio

Diese speziellen Pflastersteine werden mit einem rutschfesten und gehĂ€rteten Sicherheitsglas ĂŒberzogen, um sie vor BeschĂ€digung zu schĂŒtzen. Ein Kontrollsystem ermöglicht die Einspeisung der gewonnenen Energie ins Stromnetz oder die direkte Nutzung der gewonnen Energie fĂŒr elektrische GerĂ€te und LED-Leuchtmittel. Im Winter könnten die Pflastersteine mit integrierten HeizfĂ€den auch zur Schnee- und Eisbeseitigung genutzt werden.

>>> Studentinnen erfinden faltbaren Schlafplatz fĂŒr Obdachlose

Wer viel im Internet Waren bestellt, bei dem Zuhause stapeln sich schnell einmal leere Kartonschachteln. Auch die deutschen Kommunikationsgestalterinnen Daniela Eisele, Laura Raab und Andrea Klause kennen diese Situation und suchten im Rahmen ihrer Bachelorarbeit nach einer nachhaltigen, aber auch sozialen Wiederverwertung fĂŒr all diese Versandkartons.

Bild: Nachtfalter

Das Produkt aus ihren Überlegungen heisst Nachtfalter. Es ist eine Art Bett fĂŒr Obdachlose, das sich am nĂ€chsten Morgen ganz schnell zusammenfalten lĂ€sst und somit auch einfach zu transportieren ist. Zwar ist das Karton-Bett nicht mit einer Matraze zu vergleichen, aber es sorgt zumindest dafĂŒr, dass die Obdachlosen nicht direkt auf dem kalten und schmutzigen Boden schlafen mĂŒssen. Zudem können sie ihre BesitztĂŒmer unter der LiegeflĂ€che verstauen.

Das faltbare Bett stiess bei den ersten obdachlosen Testpersonen auf viel Zuspruch, wie das Online-Magazin Enorm berichtet. In der Bachelorarbeit beschreiben die Studentinnen die RĂŒckmeldungen wie folgt: «Die FunktionalitĂ€t, Einfachheit und Ästhetik ĂŒberzeugt alle Probanden. Besonders das schnelle Auf- und Abbauen erzeugt sehr viel Euphorie.»

Bislang konnten erst Testpersonen den Nachfalter benutzen. Doch das soll sich Ă€ndern: Über ihre Website suchen die drei Entwicklerinnen nach Spendern von leeren Versandkartons.

>>> Eine Telefonhotline will Àltere Menschen aus der Einsamkeit holen

Bild: shutterstock

Einsamkeit macht traurig und auf die Dauer sogar krank. Nicht nur die Psyche, auch der Körper kann auf Einsamkeit mit Krankheitssymptomen reagieren.

Vor allem Àltere Menschen sind oft einsam. Wenn der Ehepartner und nahe Freunde verstorben sind, die Kinder und Enkel weggezogen, dann kann die soziale Isolation zum Problem werden. Depressionen, Schlafstörungen und ein geschwÀchtes Immunsystem können Folgen davon sein.

In Berlin engagieren sich nun Freiwillige gegen die Einsamkeit. Die Initiative «Silbernetz» will im kommenden FrĂŒhling eine Soforthilfe-Telefonnummer fĂŒr Ă€ltere, isolierte Menschen einrichten. Rund um die Uhr sollen sie anrufen und auf ein offenes Ohr stossen können.

In einer Testphase hat die Initiative festgestellt, wie nötig eine solche Hotline ist. Zwischen vergangenen Weihnachten und Neujahr wurde ein Testlauf gemacht, bei dem die Nummer rund um die Uhr erreichbar war. Über 300 Anrufer riefen an und suchten warme Worte. Die meisten Betroffenen waren ĂŒber 60 Jahre alt.

Neben der Einsamkeits-Hotline bietet «Silbernetz» auch einen «Freundschaftsdienst» an, schreibt das Berliner Stadtmagazin «Mit VergnĂŒgen». Wer dies wĂŒnscht, wird einmal in der Woche von einer ehrenamtlich arbeitenden Person angerufen. Solche GesprĂ€che sollen die Ă€lteren Menschen ermutigen, ihrer soziale Isolation entgegenzuwirken.

>>> Leidest du unter Haarausfall? Dann solltest du mal wieder zu McDonald's gehen

Bild: KEYSTONE

Ja, du hast richtig gelesen. Die Pommes Frites bei McDonald's könnten ziemlich hilfreich sein. Vor allem in Bezug auf Geheimratsecken. Laut japanischen Wissenschaftlern der UniversitÀt Yokohama enthalten die goldenen Fritten einen Stoff, der gegen Haarausfall helfen könnte.

Laut McDonald's werden fĂŒr die Pommes Frites rund zwölf verschiedene Zutaten gebraucht. Eine davon ist ein Silicium namens Polydimethylsiloxan (PDMS). Dieses Silicium verhindert das SchĂ€umen von kochendem Öl beim Frittieren.

Bild: KEYSTONE

Die Zutat dient fĂŒr McDonald's als Sicherheitsvorkehrung. Laut den japanischen Forschern kann PDMS aber noch mehr. So konnten sie nachweisen, dass der Stoff Haarausfall verhindert und das Haarwachstum ankurbelt. Grund dafĂŒr: PDMS sorgt fĂŒr die Produktion von Haarfollikeln. Innerhalb von wenigen Tagen, nachdem der Stoff MĂ€usen injiziert wurde, setzte bei ihnen ein starkes Haarwachstum ein.

Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass sich die Erkenntnisse auch auf Menschen ĂŒbertragen lassen. Einziger Nachteil dabei: Um wirklich effektive Ergebnisse zu erzielen, mĂŒsste eine grosse Menge an Pommes verspiesen werden. Doch das scheint kaum ein Problem zu sein.

>>> Immer mehr Taxis in London fahren elektrisch

Bild: AP/PA

«Black Cabs», so werden neu auch die Elektro-Taxis Londons genannt. Und sie bevölkern zunehmend die Strassen der englischen Hauptstadt. GegenĂŒber den alten Black-Cab-Modellen unterscheiden sich die Taxis nicht nur im Motor, sondern auch in der Ausstattung. Das Dach ist aus Glas, damit die Touristen bei Fahrten mehr sehen können.

Die Batterie liefert Strom fĂŒr bis zu 129 Kilometer, bei lĂ€ngeren Fahrten lĂ€dt ein Benzinmotor sie wieder auf. Hinter den Autos steckt der chinesische Konzern «Geely», der unter anderem auch Volvo besitzt.

Das neue Elektro-Taxi soll in Zukunft nicht nur in London zum Einsatz kommen. Geely hofft darauf, dass weitere europĂ€ische StĂ€dte emissionsfreie Taxis zum Einsatz bringen wollen – und so den CO 2 -Ausstoss reduzieren können.

>>> Mallorca will Einwegplastik von der Insel verbannen

Bild: KEYSTONE

Mallorca, die Partyinsel auf den balearischen Inseln, kĂ€mpft gegen gewaltige Abfallberge. Schuld daran ist allen voran der viele PlastikmĂŒll. Rund 80 Prozent der AbfĂ€lle, die die StrĂ€nde Mallorcas verschmutzen, sind aus Plastik.

Nun sagt die rot-grĂŒne Regierung dem Kunststoff den Kampf an. In einem Gesetzesentwurf fordert sie ein Verbot fĂŒr verschiedene Einwegartikel aus Plastik. Dazu gehören Geschirr, Becher, Besteck, Strohhalme, Einwegrasierer, Feuerzeuge und Kaffeekapseln.

Der Plan der Regierung ist, dass ab 2020 kein Einwegplastik mehr verkauft werden darf. Ausser die Produkte bestehen aus biologisch abbaubaren Materialien oder lassen sich recyceln. Die GeschĂ€fte mĂŒssen beweisen können, dass sie die benutzen Artikel wiederverwerten.

Ob das Gesetz tatsĂ€chlich durchkommt, wird sich in ein paar Monaten zeigen. Aktuell lĂ€uft die Frist fĂŒr EinsprĂŒche. Wenn die Regelung angenommen wird, hĂ€tte Mallorca eines der umfassendsten Plastik-Verbote weltweit. Die balearische Regierung hofft nun, dass die konservative Regierungsspitze in Madrid keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt.

>>> Zum ersten Mal sind erneuerbare Energien in der EU auf Platz 1

Bild: KEYSTONE

Im Jahr 2017 hat die EU zum ersten Mal mehr Strom aus Wind, Sonne und Biomasse produziert als aus Stein- und Braunkohle zusammen. Die Zeitung «Die Zeit» schreibt, dass damit die Stromerzeugung aus diesen erneuerbaren Energien im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gewachsen ist.

In einer gemeinsamen Studie zweier Thinktanks aus Deutschland und Grossbritanien schreiben die Autoren, dass sich der Anteil erneuerbarer Energien von Land zu Land sehr unterschiedlich entwickeln wĂŒrde. So wurde im vergangenen Jahr allein in Deutschland 30 Prozent der EU-weiten erneuerbaren Energie erzeugt. Dies insbesondere durch Windenergie.

Bild: KEYSTONE

Im Gegenzug ging die Stromerzeugung aus Steinkohle wegen der hohen Windstromproduktion um sieben Prozent zurĂŒck. Eine Entwicklung, die sich vor allem in Holland, Italien und Portugal weiter fortsetzen wird, aufgrund von politischen BeschlĂŒssen.

Dass sich hingegen eine Abkehr von Braunkohle entwickelt, ist in der Studie nicht erkennbar. Im Gegenteil: Im letzten Jahr stieg die Stromerzeugung aus Braunkohle EU-weit sogar leicht an.

>>> In diesem Dorf kann jeder per Handy die Strassenlaternen einschalten

Eine halbe Stunde nach Mitternacht geht in Löwenstedt das Licht aus. Ab jetzt herrscht Dunkelheit in den Strassen der kleinen deutschen Gemeinde – ausser einer der rund 650 Dorfbewohner klickt auf den «Knoop» auf seinem Handy. Dann gehen alle Strassenlaternen im Dorf wieder an, bevor sie nach 12 Minuten automatisch erneut erlöschen. Bis der nĂ€chste Dorfbewohner Licht benötigt.

Möglich macht es die App «Knoop» (Plattdeutsch fĂŒr Knopf) von Simon Hansen, die er in seiner Gemeinde testet und Löwenstedt damit ins mediale Scheinwerferlicht bugsiert. Denn was Hansen jetzt einmal im Kleinen ausprobiert, hat durchaus Potenzial. So viel, dass sich auch andere Gemeinden dafĂŒr interessieren könnten.

Diese Grafik erklÀrt, wie die App funktioniert Bild: Facebook/Knoop

Holger Jensen, BĂŒrgermeister von Löwenstedt hofft, dass die Gemeinde kĂŒnftig Kosten sparen kann, indem die Lichter bereits etwas frĂŒher ausgeschaltet werden können.

Die Erfindung kommt auch bei der Bevölkerung gut an. Eine Löwenstedterin sagt gegenĂŒber GegenĂŒber dem «Schleswig-Holstein Magazin» vom NDR: «Wenn man im Dunkeln rumlĂ€uft und dann hört man hier oder da mal ein GerĂ€usch, ist es natĂŒrlich schon Luxus, wenn man sich mal eben das Licht anmachen kann.»

Und wer jetzt denkt, ja dann können ja Spassvögel die ganze Nacht das Licht ein und ausschalten – der liegt falsch. Die Betreiber können, jenen die Unfug treiben, die Berechtigung fĂŒr die App entziehen.

So berichtet das ZDF ĂŒber die App

>>> Gut fĂŒr den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend

Bild: Plogging Tunisia

Wer joggt, der kann auch gleich etwas Gutes fĂŒr die Umwelt tun. Das dachten sich die Schweden, als sie die neue Sportart erfanden, die sich langsam aber sicher zum Fitnesstrend entwickelt: «Plogging». Das Wort setzt sich aus dem schwedischen Wort «plocka» (sammeln) und «Jogging» zusammen.

Wie die Sportart funktioniert, ist blitzschnell erklĂ€rt: Statt einfach durch die Landschaft zu rennen, sammelt der LĂ€ufer auch noch MĂŒll ein, den er am Schluss ordnungsgemĂ€ss entsorgt.

Bislang fanden in Schweden ĂŒber 80 Ploggings-Events statt. GegenĂŒber «10vor10» sagt einer der umweltfreundlichen Jogger: «Jeder scheut sich, zu Beginn etwas Fremdes aufzulesen. Doch das Wichtigste ist, dass du dich einmal ĂŒberwindest, dann klappt es.» Und eine Teenagerin: «Es ist schade, dass so viele ihren Abfall einfach auf den Boden werfen.» «Plogging» wĂŒrde helfen, die Strassen wieder sauber zu machen. Aber sie sagt auch: «Es macht Spass.»

Und hier weitere Plogging-Impressionen aus aller Welt:

>>> Jacke mit Gold-Futter «entsorgt» Schweiss

bild: BOsmotex

Beim Skifahren schwitzen wir bis zu 1 Liter pro Stunde. Unser WĂ€rmehaushalt kommt ins Schleudern, wenn wir uns dabei gegen eisige KĂ€lte schĂŒtzen wollen und gleichzeitig ungehindert schwitzen sollten.

Eine Technologie, die an der Eidgenössischen MatierialprĂŒfungs- und Forschungsanstalt Empa in St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Thalwiler Firma Osmotex und weiteren Industriepartnern entwickelt wurde, soll nun Sportler warm und trocken halten. Möglich ist dies, weil hauchdĂŒnne Schichten aus Gold im Gewebe der Ski-Jacke unter Strom stehen.

Das Prinzip sei vergleichbar mit jenem, das Pflanzen ermöglicht, Wasser ĂŒber ihre Wurzeln einzusaugen. Im Fachjargon wird dieses auch Osmose genannt.

So funktioniert die Jacke Video: YouTube/EmpaChannel

Rund 10 Liter FlĂŒssigkeit könnten so pro Quadratmeter und Stunde abgepumpt werden. Die neue Jacke «entsorge» den Schweiss somit aktiv, schreibt die Empa.

Osmotex erwartet, dass die Jacken mit der neuen Technologie zur Saison 2018/19 auf den Markt kommen.

>>> Die Geschichte einer Studentin, die eine Modekollektion fĂŒr Blinde entwarf

FĂŒr Menschen mit einer SehschwĂ€che kann ein Shopping-Ausflug zur Herausforderungen werden. Die Modewelt achtet kaum auf BedĂŒrfnisse von Blinden.

Dieses Problem wollte Verena Kuen, Studentin an der Berliner Modehochschule ESMOD, Ă€ndern. Kuen entwickelte die Modelinie «Travelling beyond seeing» speziell fĂŒr Blinde. «Auch blinden Menschen ist es wichtig, gut auszusehen. Sie leben schliesslich in einer visuell geprĂ€gten Welt und werden von anderen Leuten gesehen. Farben und Farbkombinationen sowie Materialien und Stoffstrukturen spielen dabei eine grosse Rolle», sagte Kuen gegenĂŒber dem «enorm-magazin».

In enger Zusammenarbeit mit Blinden entwarf Kuen zahlreiche Designs. Dreidimensionale, noppenartige Prints lassen schnell die Vorder- und RĂŒckseite der Kleider erkennen. Zudem verzichtete Kuen in ihrer Kollektion auf komplizierte Schnitte, Haken und ReissverschlĂŒsse. Viele eingearbeitete Taschen an den Kleidern sorgen dafĂŒr, dass alles Wichtige direkt am Körper getragen werden kann.

Neben der FunktionalitÀt machen die Kleider auch optisch einiges her und liessen sich auch problemlos auf einem Laufsteg einer internationalen Fashionshow sehen.

