Bild: watson.de

Juhu, watson gibt es jetzt auch in Deutschland!

Das Newsportal watson ist seit heute, 22. März 2018, auch in Deutschland live. watson.de startete in Berlin mit einem 25-köpfigen Redaktionsteam um die Chefredakteurin Gesa Mayr. Wie das Schweizer Original wird auch watson.de ein inhaltliches Vollprogramm liefern, das sich im Kern an eine junge, digitalaffine Zielgruppe richtet und sich an deren Nutzungsgewohnheiten orientiert.

watson.de ist unter der Führung des deutschen Medienunternehmens Ströer lanciert worden. Ströer hat dafür mit watson.ch einen Vertrag abgeschlossen über die exklusive Nutzung der Markenrechte für Deutschland, die Technologie und das redaktionelle Konzept. Die zwei Schwesterportale wollen eng zusammenarbeiten und auch Inhalte austauschen. Marc Schmitz, CEO Ströer Content Group: «Mit watson.de schaffen wir ein vollwertiges und eigenständiges Newsangebot für die junge Zielgruppe in Deutschland. watson.de ist zu 100 Prozent mobile und social ausgerichtet. Im Zentrum steht die App beziehungsweise die mobile Webseite. watson.de ist dort vertreten, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist: Zum Start wird das Instagram, Facebook und Twitter sein. Weitere Kanäle werden wir sukzessive erschliessen.»

Michael Wanner, CEO watson: «Wir sind stolz darauf, mit watson jetzt auch in Deutschland präsent zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem deutschen Schwesterportal. Ich bin überzeugt, dass watson.de ein voller Erfolg wird.»

