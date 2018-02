International

Österreich

Statt auf Einbrecher stiess die Polizei auf Kinderpornos



Statt auf Einbrecher stiess die Polizei auf Kinderpornos

Ein 34-jähriger Kinderporno-Konsument hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien Durst bekommen und ist in ein Restaurant gegangen. Das Problem für ihn: Das Notebook samt Dateien mit eindeutig kinderpornografischen Inhalten liess er eingeschaltet auf seiner Matratze liegen, und die Wohnungstür blieb offen.

Nachbarn verständigten die Polizei, weil sie Einbrecher am Werk vermuteten. Beamte überprüften darauf die Wohnung des Mannes. Einbrecher entdeckten sie nicht, wohl aber den Laptop mit den Kinderporno-Dateien. Diesen nahmen sie mit, nicht ohne seinem Besitzer einen Zettel zu hinterlassen, dass er sich bei der Polizei melden solle.

Der 34-Jährige befolgte die Anweisung: Um 5.30 Uhr kam er – offenbar reichlich alkoholisiert – auf den Posten. Die Polizisten konfrontierten ihn mit ihrem Fund. Er gab zu, Kinderpornos zu besitzen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Dort stellten die Beamten eine Festplatte und ein Handy sicher. Der polizeibekannte, aber bisher nicht einschlägig aufgefallene 34-Jährige wurde angezeigt. (whr/apa)

Aktuelle Polizeibilder

Das könnte dich auch interessieren: Warum Microsoft-User ihr Surface-Gerät ins Kühlfach stecken 😨 Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg – auch Malgin skort Amazon entwickelt Armband für Mitarbeiter und erntet harsche Kritik Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren 900 Bergleute gerettet Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo