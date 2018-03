International

Mann sticht in Wien mehrere Passanten nieder ++ Täter auf der Flucht

Eine Bluttat erschüttert die österreichische Hauptstadt. Bei einer Messerattacke auf offener Strasse ist am Mittwochabend in Wien eine dreiköpfige Familie schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Täter vor einem japanischen Lokal in der Leopoldstadt auf den Vater, die Mutter und die erwachsene Tochter losgegangen. «Plötzlich hörte man Schreie, es war schrecklich», so eine Zeugin zu «oe24».

Dem Täter gelang es zu fliehen.

Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 7, 2018

Wenig später wurde in der Nähe ein weiterer Mensch durch einen Messerstich verletzt. Ob es einen Zusammenhang mit der ersten Tat gibt, war zunächst unklar. Auch beim möglichen Motiv tappte die Polizei zunächst im Dunkeln. Der Angreifer wurde möglicherweise bei der Attacke selbst verletzt.

(amü/sda/apa)

