Influencerin legt sich mit Hotelier an und kriegt aufs Dach. Ein Blogger-Krieg in 5 Akten

Am Anfang war da nur eine Anfrage. Per Mail wandte sich Elle Darby an das Hotel «The White Moose Café» in Dublin und schlug einen Deal vor: Für vier Gratisnächte werde sie das Hotel ihren Followern auf Youtube und Instagram empfehlen, schrieb die 22-jährige Engländerin.

«Ich arbeite als Social-Media-Influencer», erklärte Darby. «Ich habe über 87'000 YouTube-Abonnenten, dazu 76'000 Instagram-Followers.» Sie habe vor, mit ihrem Partner vom 8. bis zum 12. Februar Dublin zu besuchen und …