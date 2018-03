International

Russland-Wahl: Wie sich Wladimir Putin seinen Sieg gemacht hat



Putin wird deutlich wiedergewählt – doch sein Erfolg hat einen Makel Bild: AP/POOL SPUTNIK KREMLIN

Wladimir Putin hat sich als Präsident haushoch im Amt bestätigen lassen. Auch wenn die Staatsmacht sehr viel Aufwand betrieb – die Mobilisierung gelang nicht immer. Und wieder gab es etliche Unregelmässigkeiten.

Christina Hebel, Moskau

Es war ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt: Sowjet-Schlager dudelten aus den Boxen, Kinder konnten vor Moskauer Wahllokalen Hockey spielen oder einen der Luftballons in den Landesfarben Weiss-rot-blau bekommen, Erwachsene Wurst und Gemüse an Essenständen zu niedrigen Preisen kaufen. «Ich habe den Präsidenten gewählt»-Buttons wurden verteilt – als Dankeschön für die Stimmabgabe. Wahlen wie Volksfeste zu inszenieren, war schon zu Sowjetzeiten gute Tradition – doch bei dieser Präsidentschaftswahl gab sich die Staatsmacht besonders viel Mühe.

Dass der alte auch der neue Präsident Russlands sein wird, nämlich Wladimir Putin, war allen vorher klar. Erste Teilauszählungen sehen ihn bei 76.65 Prozent (Stand der Auszählung: 99 Prozent). Er wird damit sechs weitere Jahre an der Spitze Russlands stehen, 18 Jahre führt er das Land als Staatschef (– und zwischendurch als Premier –) bereits.

Bild: EPA/EPA POOL

Langzeitpräsident Putin hat die Abstimmung haushoch gewonnen, so war es vorhergesehen. Echte Gegner wie etwa der Oppositionelle Alexej Nawalny waren erst gar nicht zugelassen worden, obwohl er angesichts der massiven Propaganda eh keine Chance gehabt hätte. Umfragen sahen Nawalny allenfalls bei zwei Prozent. Die sieben anderen zugelassenen Kandidaten waren chancenlos. Sie waren Zählkandidaten, um die Zeit vor der Abstimmung interessanter zu gestalten, in der sich Putin weitgehend aus dem Wahlkampf zurückhielt.

«Die Bürger konnten quasi keinen Schritt tun, ohne an den Wahltag erinnert zu werden.»

Doch so ganz dürfte die Rechnung des Putin-Lagers bei dieser Abstimmung nicht aufgegangen sein. 70 Prozent Wahlbeteiligung hatte der Kreml den Gouverneuren in den Regionen vorgegeben, eine sehr ehrgeizige Zielmarke.

Geradezu aggressiv hatte die nationale Wahlkommission für die Abstimmung geworben: in den sozialen Medien, per schriftlicher Einladung und SMS, mit Plakaten in den Geschäften, Restaurants und sogar in der Sauna. Die Bürger konnten quasi keinen Schritt tun, ohne an den Wahltag erinnert zu werden.

Die Beteiligung war entscheidend

60 Prozent Wahlbeteiligung meldete der Staatssender Rossija 24 den ganzen Sonntagabend bis etwa 22 Uhr Moskauer Zeit. Damit lag sie geringer als bei der letzten Präsidentschaftswahl 2012, damals meldeten die Behörden 65.34 Prozent. Die Wahlbeteiligung fiel aber höher aus als bei der Parlamentswahl, wo die Quote nur 47.88 Prozent betragen hatte.

Die Wahlbeteiligung ist über Nacht von 60 Prozent - das war die letzte Angabe der Wahlkommission vom Abend + wäre die schlechteste Beteiligung seit dem Zerfall der Sowjetunion gewesen - auf 67 Prozent gestiegen, was nun nicht mehr ganz so schlecht aussieht #Russlandwahl #Russland pic.twitter.com/OAHoGkHifp — Christina Hebel (@hebelowski) March 19, 2018

In der Nacht aber kletterte die Wahlbeteiligung dann auf einmal auf 67 Prozent, wie Interfax mit Bezug auf die Wahlkommission meldete. Damit hat sich die Quote im Vergleich zu Putins dritter Wahl zum Präsidenten im Jahr 2012 etwas verbessert, reicht aber nicht an das Ergebnis von 2008 ran. Damals lag die Wahlbeteiligung bei der Präsidentenwahl mit Dimitrij Medwedew bei knapp 70 Prozent.

Für Putin kam es vor allem darauf an, bei einer Abstimmung bestätigt zu werden, an der eine überzeugende Anzahl an Bürgern teilnimmt und die ihm so Legitimität verleiht. Diesen Anschein zu wahren, auch für das Bild im westlichen Ausland, ist für ihn unerlässlich. Deshalb war die Beteiligung an dieser Abstimmung, die eigentlich mehr ein Referendum über den Amtsinhaber als eine Wahl zwischen unterschiedlichen wettstreitenden Politikern war, so entscheidend.

Bild: EPA/EPA

Druck auf Wähler

Stimmberechtigte wurden an die Urnen gelockt, etwa Erstwähler mit Konzertkarten, viele andere aber dazu verpflichtet. Es mehrten sich Meldungen den Sonntag über, dass in Behörden, Gefängnissen, staatlichen Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Betrieben Mitarbeiter durch Unterschrift die Stimmabgabe bestätigen – viele sollten nach der Wahl Vollzug melden, entweder durch eine Bescheinigung des Wahllokals oder gar ein Foto. Das Verteidigungsministerium erklärte am Abend, 98 Prozent der Soldaten hätten an der Wahl teilgenommen.

Auffällig war, dass viele Wähler die Möglichkeit nutzten, an ihrem Aufenthaltsort zu wählen – und nicht am Ort ihrer ständigen Registrierung (, der nicht unbedingt der Wohnort in Russland sein muss). Das war erstmals bei dieser Abstimmung möglich gemacht worden.

Im Wahllokal 11 in Moskau war die Schlange dieser Wähler zeitweise zehn Mal so länger als die der in dem Bezirk Registrierten. Ob durch diese Regelung Mehrfachabstimmungen im grossen Stil erleichtert wurden, ist noch unklar. Allerdings tauchten in diesem Wahllokal am Morgen 20 Arbeiter einer staatlichen Baufirma auf, die 14 Kilometer weg ihren Sitz hat und mit einem Bus gebracht wurden.

«Warum kommen sie hierher?», fragte Dimitrij Tscharoktschjan, Wahlbeobachter der liberalen Jabloko-Partei. «Es ist nicht auszuschliessen, dass sie auch noch woanders gewählt haben.»

Putin kann auch Piano spielen. Also er versucht es zumindest Video: watson

Karussell heisst diese Art der Wahlfälschung, das Votieren gleich an mehreren Orten. Ein Mitarbeiter der Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak konnte jedenfalls zwei Mal seine Stimme abgeben, meldete ihr Wahlbüro am Abend. Die Wahlkommission hatte vor dem Votum betont, dass dies nicht ohne Weiteres möglich sei, man habe Vorkehrungen getroffen.

Hunderte Verstösse

Auch sonst ging es nicht ganz so sauber zu, wie es die Behörden weismachen wollten. Wieder wurden zahlreiche Wahlverstösse festgestellt, nicht nur im Kaukasus, wo Beobachter aus dem Wahllokal 1126 in Machatschkala, Dagestan, geprügelt wurden, damit sie nicht dabei störten, wie Bündel von Wahlzetteln in die Urnen gestopft werden.

In der Region Kemerowo, die in der Vergangenheit immer eine hohe Wahlbeteiligung und sehr gute Putin-Ergebnisse lieferte, wurden im Wahllokal 268 beim Auszählen Luftballons vor die Kamera geschoben, die live überträgt (Minute 00:45):

Einen Wahlzettel nach dem anderen warf dieser Mann in der Swerdlowskaja Region im Wahllokal 2371 in die Urne:

Свердловская область, г.Первоуральск, УИК 2371. Мужчина спокойно вбрасывает бюллетени в урну... pic.twitter.com/eUoSKFfAbO — Press Focus (@Press_Focusnik) 18. März 2018

Die unabhängigen Wahlbeobachter von Golos registrierten erneut Hunderte Verstösse, oftmals ging es auch darum, dass Wähler nicht richtig gelistet wurden. In Sankt Petersburg wurden zum Beispiel die Bewohner eines Hauses im Wahllokal abgewiesen, weil sie alle ohne ihr Wissen nach Dagestan und Inguschetien umregistriert worden waren, wie das Nachrichtenportal Fontanka.ru meldete.

Jetzt auf

Im Staatsfernsehen wurde all das natürlich nicht thematisiert. Eine Moderatorin lobte stattdessen die «Rekordbeteiligung». Sie liege weit höher als in vielen westlichen Ländern. Russland habe wirklich aktive Wähler, lobte sie.

Mitarbeit: Ekaterina Kuznetzova

