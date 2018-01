International

Analyse

Donald Trump und watson: Alle Pushnachrichten des ersten Amtsjahres



522 Pushes in 365 Tagen – unser gesamter Trump-Push-Wahnsinn in Zahlen

Ja, wir schicken verhältnismässig viele Pushnachrichten. In Sachen Trump haben wir mal nachgezählt. Und sind ein bisschen erschrocken.

Martin Lüscher, Lea Senn Martin Lüscher Folge mirEntfolgen Lea Senn Folge mirEntfolgen

Manchmal sind es die flapsig hingeworfenen Dinge, die einen zum Grübeln bringen. In diesem Fall war das Ding eine simple Frage:

Wie oft haben wir in seinem ersten Amtsjahr News zu US-Präsident Donald Trump gepusht?

Die Antwort hat uns dann schon erstaunt. In den letzten 365 Tagen haben wir einiges weggepusht:

Das sind im Durchschnitt 1,43 Pushnachrichten pro Tag. In der Realität sah das so aus:

Vereinfacht gesagt haben wir im letzten Jahr an rund drei Viertel aller Tage eine Push-Nachricht verschickt, die sich mit dem Geschehen rund um den 71-Jährigen befasst.

Manchmal waren es auch zwei oder drei, vier oder fünf – und an zwei Tagen sahen wir uns anscheinend genötigt, unseren Usern ganz sechs Trump-Pushes zuzumuten: Am 25. Januar 2017 (Anlass: ehrlich gesagt nicht ganz klar) und am 6. April 2017 (konkreter Anlass auch hier eher unklar).

Hier das gesamte Jahr im Überblick:

Was auffällt: An Sonntagen sind wir mit Trump-Pushes eher zurückhaltend (am siebten Tag sollst du eher ruhen, ihr kennt das). Und: Manchmal brauchen auch wir eine Pause von The Donald Mr. President:

(Das war im Ferienmonat August, klar.)

Auf der anderen Seite hingegen …

(Das war im Juli. Die These mit dem Ferienmonat bröckelt.)

Thematisch bilden unsere Pushes zu Trump die ganze Bandbreite ab: Von nüchternen Vollzugsmeldungen («Trump kündigt Pariser Klima-Abkommen.»), über geglückte («Der Anti-Trump-Effekt: Warum wir uns nicht zu früh freuen sollten.») und weniger geglückte Analysen («Trumpgate: Drei Gründe, weshalb es bald zum grossen Knall kommt.») hin zu persönlichen Bekenntnissen («Ein Jahr Trump-Wahl: Wie ich den Glauben an die Menschheit verlor.»).

Einige Themen waren überdurchschnittlich präsent, wie die nächste Grafik zeigt:

Vor allem ein Themenkomplex zieht sich wie ein dunkles Grundrauschen durch das gesamte erste Amtsjahr Trumps: Russland (19 Erwähnungen) und sein Präsident Putin (18). Auch Twitter (16), das FBI (14) und Nordkorea (14) sind während des ganzen Jahres präsent.

Von den Personen in Trumps Umfeld tauchen der von ihm gefeuerte FBI-Chef Comey (18), Stephen Bannon (11) und Ex-Sprecher Sean Spicer (9) am häufigsten auf. Letzterer unter anderem mit diesem schönen Exemplar: «Trump-Sprecher Sean Spicer arbeitete schon einmal im Weissen Haus ... als Osterhase (und es gibt Beweisbilder)»

Nun denn. Was bleibt nach all den Zahlen?

Zumindest dies: Der Umgang mit dem einen, der vor dem Vorhang das ganz grosse Theater spielt, bleibt anspruchsvoll. Wir werden Donald Trump auch in seinem zweiten Amtsjahr eng begleiten – und versuchen, seine Präsidentschaft in all ihren Facetten abzubilden.

Ob dazu künftig auch so viele Push-Nachrichten nötig sind? Wir werden sehen.

Zum Schluss noch dies: Hier sind sämtliche watson-Trump-Pushes. Zum Ausdrucken. Oder schlicht als Ausdruck dieser aussergewöhnlichen Zeiten.

Januar 2017 Bild: AP/AP

Februar 2017 Bild: EPA/EPA

März 2017 Bild: AP/AP

April 2017 Bild: AP The White House

Mai 2017 Bild: EPA/EPA

Juni 2017 Bild: AP

Juli 2017 Bild: AP/AP

August 2017 Bild: EPA/POLARIS POOL

September 2017 Bild: EPA/EPA

Oktober 2017 Bild: EPA/EPA

November 2017 Bild: EPA/REUTERS POOL

Dezember 2017 Bild: EPA/EPA

1.–19. Januar 2018 Bild: EPA/EPA

Schleimen wie bei Trump? Bei unserem Chef doch nicht ... 2m 27s Schleimen wie bei Trump? Bei unserem Chef doch nicht ... Video: watson/Emily Engkent, Maurice Thiriet

Das könnte dich auch interessieren: Kein Plastikmüll mehr bis 2030: Mit diesen 3 Massnahmen will es die EU schaffen Das sind die Rekordtorschützen in Europas Top-Ligen Der Kicker, der nie kickte – die bizarre Geschichte von Fake-Fussballer Carlos Kaiser Neue Umfrage zeigt: Die Gegner der No-Billag-Initiative liegen vorne – und zwar deutlich US-Kongress findet Kompromiss gegen «Shutdown» – die grössere Hürde kommt aber noch Längste Unterwasserhöhle der Welt entdeckt Mord an Ex-YB-Spieler Andrés Escobar: Mutmasslicher Auftraggeber wurde verhaftet Apple knickt ein – neues Feature gibt iPhone-Usern (endlich) die Wahl Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare