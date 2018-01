International

Bild: EPA/GETTY IMAGES POOL

Präsident Trump wollte die USA versöhnen – und erreichte das Gegenteil

Mit seiner ersten Rede zur Lage der Nation wollte Trump die Amerikaner eigentlich einen. Doch er erreichte das Gegenteil – und vergrösserte die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten. Die Analyse.

Roland Nelles und Marc Pitzke, Washington und New York / spiegel online

Ein Artikel von

Donald Trump strahlte. Mit grossem Gefolge und noch grösserem Pomp marschierte er ins Plenum des Repräsentantenhauses, vermeldet vom obersten Parlamentsdiener: «Mr. Speaker, der Präsident der Vereinigten Staaten!» Applaus, Jubel, Händeschütteln: Trumps erste Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress begann so wie die seiner Vorgänger auch. Doch auf den zweiten Blick zeigte sich schon, dass das jährliche Ritual diesmal anders ablaufen würde – wie so vieles bei Trump.

Die meisten Demokraten klatschten demonstrativ nicht. Mindestens 14 von ihnen fehlten, sie boykottierten Trumps Ansprache, während der Black Caucus, die Schwarzenfraktion, angedroht hatte, den Saal vorzeitig zu verlassen.

Die wichtigste Botschaft an die Amerikaner

Das übergeordnete Thema der Rede, so hatte das Weisse Haus angekündigt, sollte «Einheit» sein. Schliesslich sind die USA so gespalten wie seit Jahrzehnten nicht – und 61 Prozent der Amerikaner halten Trump für den Hauptverantwortlichen. Seine Beliebtheit ist auf einem historischen Tiefpunkt.

«Ich rufe uns alle auf, unsere Differenzen beizulegen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und die Einheit zu schaffen, die wir brauchen», rief Trump gleich zu Beginn. Doch der Inhalt der Rede, die mit 80 Minuten Rekordlänge hatte, stand diesem obligatorischen Appell immer wieder entgegen.

Trump beschwor seine nationalistischen Standardparolen «America First» und «Make America Great Again» und zählte seine vermeintlichen Erfolge auf: die Steuerreform zum Beispiel. Oder die Ernennung konservativer Richter. Das sorgte für Reflex-Applaus bei den Republikanern und der populistischen Basis, die Demokraten begeisterte das aber nicht.

Ähnlich seine Verzerrungen der Immigrationsdebatte: So setzte er die «Dreamers», die 800'000 unschuldigen Kinder illegaler Einwanderer, mit mordenden Mitliedern der berüchtigten Latino-Gang MS-13 gleich – da gab es sogar Buhrufe. Andere kontroverse Passagen: seine angeblich so tolle Wirtschaftspolitik und seine Seitenhiebe auf die Flaggenproteste schwarzer Footballspieler. «Wir sind stolz auf unsere Flagge, wir stehen bei der Hymne auf», verkündete Trump. Mehrere US-Sportler hatten im Sommer 2017 eine Debatte ausgelöst, weil sie sich bei der Nationalhymne hingekniet hatten – aus Protest gegen die Behandlung der Schwarzen in den USA.

Die wichtigste Botschaft an die Welt

Auch im aussenpolitischen Teil der Rede prahlte Trump vor allem mit vermeintlichen Erfolgen: Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels nannte er ebenso als grosse Leistung seines ersten Amtsjahres wie die Infragestellung des Atomabkommens mit Iran. Er kündigte an, das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba weiter betreiben zu wollen, unter anderem sollten dort Kämpfer der Terror-Miliz «Islamischer Staat» inhaftiert werden. Ausserdem drohte er allen Staaten, die Amerikas Aussenpolitik kritisieren (etwa im Nahen Osten) mit der Kürzung von Finanzhilfen. Erneut versprach er eine Neuverhandlung von vermeintlich «unfairen» Handelsverträgen mit anderen Staaten, namentlich China. Hier werde es schon sehr bald Ergebnisse geben, so Trump.

Bild: EPA/SIPA POOL

Die bizarre Szene

Die gespaltene Reaktion im Plenum war nicht die einzige kuriose Szene. Es begann mit First Lady Melania Trump: Angeblich empört über Trumps kürzlich enthüllte Affäre mit einer Pornodarstellerin hatte sie ihn schon nicht zum Weltwirtschaftsforum in Davos begleitet. Nun verzichtete sie auch darauf, anders als frühere First Ladys mit ihm in der Limousine gemeinsam zum Kapitol zu fahren. Statt dessen erschien sie alleine, in einem cremefarbenen Hosenanzug – eine bewusste Anspielung, hiess es von Beobachtern in US-Medien, an die hellen Kostüme, die die demokratischen Abgeordneten voriges Jahr aus Solidarität mit den Frauen getragen hatten, die Trump Belästigung vorgeworfen hatten. Auch verzog sie während der Rede meist keine Miene.

Noch seltsamer erschien jedoch die Instrumentalisierung von Privatpersonen für Propagandazwecke. Zwar bringen US-Präsidenten seit langem Bürger mit, um sie vorzustellen und zu loben, meist als Demonstration politischer Vorschläge. Doch so schamlos wie diesmal war es noch nie. Ein Soldat, ein Rettungsbeamter, ein Polizist, ein Feuerwehrmann, ein Grenzschützer, ein Teenager, ein Kleinunternehmer und seine Frau, ein Schweisser: Sie alle mussten herhalten, um Trumps Agenda zu illustrieren.

Besonders perfide wurde es, als er zwei New Yorker Familien vorstellte, deren Töchter von der mexikanischen Gang MS-13 ermordet worden waren: «Wir können uns das Ausmass eurer Trauer nicht vorstellen», sagte Trump, während die Eltern auf der Tribüne heulten.

Die grösste Leerstelle

Eine grosse, versöhnliche Geste wäre gewesen, wenn Trump in irgendeiner Form auf seine Kritiker zugegangen wäre. Etwa, indem er eigene Fehler in seinem ersten Amtsjahr eingeräumt hätte. Dies hat er aber nicht getan, Selbstkritik ist bekanntlich nicht seine Stärke. Die allergrösste Leerstelle hinterliess er sicherlich beim Thema Russland: Die Einmischungsversuche Moskaus in die US-Wahlen, die sogar sein eigener CIA-Chef Mike Pompeo nicht leugnet, liess Trump unerwähnt. Das verwundert aber auch nicht: Das Thema liegt wie ein grosser dunkler Schatten über Trump, schon bald könnte er selbst von Sonderermittler Robert Mueller zu einer möglichen Zusammenarbeit seines Wahlkampfteams mit Russland befragt werden.

Wie geht es weiter?

«Wenn alle Amerikaner zusammenstehen, können wir alles erreichen», verkündete Trump mit grossem Pathos. Dies sei der «amerikanische Moment». Es bleibt aber auch nach dieser Rede zweifelhaft, ob es zu einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit bei wichtigen Themen wie Einwanderung kommt. Im Herbst stehen Kongresswahlen an, das spricht eher dafür, dass Republikaner und Demokraten sich noch mehr bekämpfen werden. In ersten Reaktionen kritisierten etliche Demokraten Trumps Rede scharf. Trump habe es versäumt etliche wichtige Themen anzusprechen, etwa den Klimawandel oder die soziale Sicherheit, sagte Senator Bernie Sanders, der möglicherweise bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Trump antreten will.

Trump wird die Pose des einenden Staatsmannes wohl kaum lange durchhalten, üblicherweise dauert es bei ihm nach derartigen Auftritten nur wenige Tage, bis er wieder in wütenden Tweets auf seine Gegner losgeht. Die politische Atmosphäre in Washington bleibt vergiftet, schon bald könnte der Streit um die Russland-Affäre eskalieren. Trump und die Republikaner verschärfen momentan fast täglich ihre Attacken auf das FBI und führende Beamte im Justizministerium, sie versuchen offenkundig, die Glaubwürdigkeit der Ermittler in Frage zu stellen. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass Trump versuchen könnte Sonderermittler Mueller oder andere Fahnder zu entlassen. Amerika drohe dann eine Verfassungskrise, lautet die düstere Vorhersage.

Von «Covfefe» bis hin zum Küchenpapier-Werfen 2m 3s Donald Trumps erstes Amtsjahr Video: watson

