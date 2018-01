International

Australien

Bad News für Kiffer: Haschisch im Wert von 140 Millionen Franken beschlagnahmt



Bild: EPA/AAP/ROYAL AUSTRALIAN NAVY

Bad News für Kiffer: Haschisch im Wert von 140 Millionen Franken beschlagnahmt

Zum zweiten Mal binnen einer Woche hat ein australisches Kriegsschiff bei einem Einsatz im Arabischen Meer grosse Mengen Drogen beschlagnahmt. Gefunden wurden dreieinhalb Tonnen Haschisch mit einem Verkaufswert von umgerechnet fast 140 Millionen Franken.

Das teilte der Kommandant der «HMAS Warramunga», Dugald Clelland, am Freitag mit. Die Besatzung der Fregatte hatte demnach am Mittwoch mit Unterstützung eines britischen Marinehelikopter in internationalen Gewässern ein verdächtiges Schiff durchsucht und die Drogen gefunden.

Die «HMAS Warramunga» gehört zur Marineeinheit Combined Maritime Forces (SMF). Die Einheit aus mehr als 30 Nationen patrouilliert in einem 6,5 Millionen Quadratkilometer grossen Meeresgebiet zwischen der Arabischen Halbinsel und Indien, unter anderem im Kampf gegen terroristische Aktivitäten.

Ende Dezember hatte das Schiff schon einmal mehrere verdächtige Schiffe durchsucht und acht Tonnen Haschisch und 69 Kilo Kokain beschlagnahmt. (whr/sda/afp)

Für Kiffer ab sofort keine Bussen mehr 50s Für Kiffer ab sofort keine Bussen mehr Video: srf/SDA SRF

Aktuelle Polizeibilder

Das könnte dich auch interessieren: Spectre und Meltdown: Alle iPhones und Android-Geräte betroffen – was du jetzt tun kannst Gleich wirst du dich sehr, sehr alt fühlen. LIES DIESE 18 ZEIT-FAKTEN besser NICHT! KFC hat sich gerade über Trump lustig gemacht – und der Joke ist wirklich nicht schlecht Dramatische Szenen in Österreich – auf diesem Sessellift willst du wirklich nicht sitzen Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren Weshalb das Enthüllungsbuch bereits heute erscheint – und wie Trump Bannon ab sofort nennt FCSG-Sportchef Sutter: «Mein Rucksack ist prall gefüllt, ob das reicht, werden wir sehen» Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? «Sie verweigern die Arbeit»: BDP-Landolt teilt gegen SVP und FDP aus – aber so richtig Schweizer Tierschützerin: «Zoos? Inakzeptabel! Früher steckte man Schwarze auch in Käfige» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare