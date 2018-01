International

Australien

OMG! Giftschlangen legen dutzende Eier in Schule – und ausgerechnet im Sandkasten



symbolBild: EPA/EPA

OMG! Giftschlangen legen Dutzende Eier in Schule – ausgerechnet im Sandkasten 🐍

Schlangeneier im Sandkasten haben eine Schule in Australien in helle Aufregung versetzt. Nach eingehender Suche seien auf dem Spielplatz der Schule in Laurieton knapp 400 Kilometer nördlich von Sydney binnen drei Tagen insgesamt sieben Nester mit 43 Eiern aufgespürt worden, berichteten Medien am Dienstag.

Alle Eier seien entfernt worden. Tierschützer ordneten die Eier der Östlichen Braunschlange (Pseudonaja textilis) zu, die als zweitgiftigste Schlange der Welt gilt.

Die Giftnatter ist für die Mehrzahl aller Todesfälle durch Schlangenbisse auf dem fünften Kontinent verantwortlich. Dank effizienter Erste-Hilfe-Methoden und Gegengiften sterben in Australien aber nur noch ein bis zwei Menschen pro Jahr an Schlangenbissen, hiess es in einer Information des Australischen Reptilienparks. (sda/dpa)

Schlangen sind süss

