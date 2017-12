Polizei in Australien findet 1,2 Tonnen Crystal Meth ++ Wert: 758 Millionen Franken

International

Australien

Polizei in Australien findet 1,2 Tonnen Crystal Meth



An der Westküste Australiens haben Polizisten auf einem Schiff 1.2 Tonnen Crystal Meth gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der Rekordfund einen Wert von umgerechnet 758 Millionen Franken (eine Milliarde Australische Dollar).

Bild: EPA/AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Die Einsatzkräfte überraschten die mutmasslichen Schmuggler in den frühen Morgenstunden beim Verladen der Drogen in einen Van. Acht Männer im Alter von 33 bis 52 Jahren wurden festgenommen – in dem Wagen, an Bord des Schiffes sowie in einem Hotel in Perth.

Bild: EPA/AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Die Hintermänner werden den Ermittlern zufolge in Australien vermutet. Erst im Frühjahr 2017 hatte die Polizei in Melbourne die mit 903 Kilogramm bis dato grösste Menge an Meth gefunden. (sda/dpa)

Wie viel Heroin konsumiert die Schweiz? 40s Wie viel Heroin konsumiert die Schweiz? Video: srf

