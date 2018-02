International

«Australien ist kein Land» – Studentin fällt mit Arbeit durch, doch dann wehrt sie sich



Australien sei ein Kontinent und kein Land, befand die Dozentin einer US-Uni und liess ihre Studentin durchfallen. Die verstand es, sich zu wehren.

Bild: EPA/AMSA

Erst dachte Ashley Arnold, 27, das sei alles ein Witz. Die amerikanische Studentin hatte an der Southern New Hampshire University einen Online-Kurs in Soziologie belegt und eine Projektarbeit abgegeben, für die sie eine soziale Norm in den USA mit der eines anderes Landes vergleichen sollte.

Sie wählte Australien - und fiel durch. Sie habe kein Land ausgewählt, sondern einen Kontinent, begründete ihre Dozentin. Daraufhin begann Arnold einen Mailwechsel, aus dem das Nachrichtenportal «Buzzfeed» zitiert und der der konsternierten Studentin schliesslich eine Entschuldigung der Hochschule einbrachte.

«Ich bin der Meinung, dass Australien ein Land ist», schrieb Arnold und führte sogar Belege an. Eine Kurzbeschreibung aus der hochschuleigenen Bibliothek habe Australien als das «sechsgrösste Land der Erde» bezeichnet. Sein voller Name sei «Commonwealth of Australia» und es sei sowohl ein Land als auch ein Kontinent.

«Forschung ist wie Domino»

Aber die Dozentin liess sich nicht leicht überzeugen. Sie werde sich die Arbeit noch einmal anschauen, antwortete sie. Doch Australien sei kein Land - und dieser Fehler habe es für Arnold «nahezu unmöglich» gemacht, ihr Projekt erfolgreich abzuschliessen.

«Forschung ist wie Domino», schrieb die Dozentin, «Wenn man aus Versehen einen Stein umstösst, fällt die ganze Reihe.»

Doch die Studentin gab nicht auf: In einer weiteren Mail verlinkte sie auf die Rubrik «Über uns» einer australischen Regierungsseite. Dort steht, dass Australien «in jeder Hinsicht ein einzigartiges Land» sei. Sie wolle nicht respektlos sein, entschuldigte sich die Studentin, aber es gehe um ihre Note.

Sie werde «unabhängige Forschung zur Land-Kontinent-Frage» betreiben und die Arbeit dann neu bewerten, entgegnete die Dozentin. Arnold wandte sich auch an die Twitter-Gemeinde und an «Buzzfeed».

Eine Antwort der Uni liess nicht lange auf sich warten. Die Hochschule bedaure den Mailwechsel zutiefst, twitterte sie am vergangenen Freitag. «Wir haben uns bei Ashley entschuldigt, ihr die Kosten für den Kurs erstattet und die Dozentin ersetzt.»

Jetzt auf

Man wisse, dass Australien ein Land wie auch ein Kontinent sei, teilte die Uni mit. Und: Den australischen Freunden wünsche man bei den Olympischen Spielen viel Glück.

