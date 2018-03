International

Basel

Basler Renter plante europäisches Naziterror-Netzwerk



Screenshot youtube

Basler Renter plante europäisches Naziterror-Netzwerk

Der gebürtige Österreicher organisierte Militärcamps und wollte die Bundesregierung ausschalten. Nun droht im eine lange Haftstrafe.

Es ist ein Fall mit Zündstoff: Ein pensionierter Chemiker aus Birsfelden BL sitzt seit 14 Monaten in Wien in U-Haft.

Wie der Sonntagsblick berichtet, plante der Mann ein rechtsextremes Terrornetzwerk. Der gebürtige Österreicher ist Hauptverdächtiger in einem der grössten Strafverfahren aus dem Bereich Rechtsterrorismus, das die österreichischen Behörden je geführt haben.

Als «Landesleiter» koordinierte er die internationale, in der Schweiz gegründete Gruppierung Europäische Aktion, rekrutierte Gesinnungskameraden und schuf sogenannte «Stützpunkte». Sein Ziel: Die Beseitigung der österreichischen Bundesregierung. Gemäss Ermittlungsakten unternahm er zwischen 2014 und 2016 «konkrete Schritte» zum Aufbau einer «europäischen Befreiungsarmee». An Treffen mit militanten Neonazis soll er versucht haben, paramilitärische Ausbildungslager in Ungarn zu organisieren.

Ihm drohte lange Haftstrafe

Die Schweiz wurde laut SonntagsBlick erst in letzter Minute eingeschaltet. Am 30. November 2016 ersuchte die Wiener Justiz die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft um Rechtshilfe. Wenige Wochen später, am 22. Dezember, schlug die Polizei zu. Sie durchsuchte Wohnungen, beschlagnahmte Material und verhaftete den Basler Dies, nachdem der Nazi-Rentner sich in einem E-Mail explizit für Gewalt gegen amtierende Politiker ausgesprochen hatte.

Seither sitzt der Rentner in Wien in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, an denen mehrere Länder beteiligt sind, laufen in Richtung nationalsozialistischer Wiederbetätigung, staatsfeindlicher Verbindungen und Verhetzung. Das österreichische Gesetz sieht dafür Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren vor. Die lange Dauer der U-Haft begründen die österreichischen Behörden unter anderem mit der Befürchtung, dass sich der Verdächtige in die Schweiz absetzen könnte.

Wenn aus Hakenkreuzen Friedensbotschaften werden

Das könnte dich auch interessieren: 12 Tipps und Tricks für gelungene Architekturfotografie Instagram und Facebook waren gestern – Vero geht gerade durch die Decke! Du hast kalt? Don't Worry, Eat Curry! 7 Rezepte, die von innen wärmen Wenn dein Passwort auf dieser Webseite auftaucht, solltest du es schleunigst ändern Butzt es dir auch ständig eins? Das kannst du gegen die winterlichen Stromschläge tun Die kleinen Freuden der Kälte – in 11 motivierenden Memes So oft arbeiten SRG-Mitarbeiter fremd – nun liegen erstmals Zahlen vor Dir ist kalt? Dann mach es wie die Tiere: 7 Strategien gegen die Kälte Luigi Taveri – der letzte Gentleman Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo