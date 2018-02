International

Bilderwelten

Die «Oscars» der Fotografie: Hier siehst du die nominierten Bilder



Die «Oscars» der Fotografie: Hier siehst du die nominierten Bilder

Was für die Filmwelt die Oscars sind, ist für die Fotografen der World Press Photo Contest. Am 12. April 2018 werden in Amsterdam die Gewinner in den verschiedenen Kategorien bekannt gegeben.

World Press Photo 2018

Die wohl schönsten Blitzeinschläge im Weltall 33s Die wohl schönsten Blitzeinschläge im Weltall Video: srf/SDA SRF

Augenblicke – Bilder aus aller Welt

Das könnte dich auch interessieren: Trumps Anwalt bestätigt Zahlung an Pornostar Mit diesen 17 Tipps schonst du die Umwelt 400 Millionen für den letzten Rentner – die Swissair-PK schwimmt im Geld Nach 400 Kilometer Odyssee: Zürcher Sanitäter retten ausgebüxten Schäferhund 17 Fakten, die du über Alkohol, Cannabis und andere Süchte wissen musst Flughafen Zürich plant neues Mega-Terminal Getarnt als App – so will dir Facebook «Spyware» aufs Handy drücken Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare