Riesenloch in chinesischer Strasse – acht Tote

Foshan: Chinesisches Strasse stürzt ein – acht Tote



Beim Einsturz einer Strasse in Südchina sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Neun Menschen seien gerettet worden, drei weitere würden noch vermisst, teilte die Stadtverwaltung der südchinesischen Industriemetropole Foshan am Donnerstag mit.

Bild: AP/CCTV

Den Angaben zufolge stürzte die achtspurige Strasse in der Innenstadt am Mittwochabend ein, nachdem in einer darunter liegenden U-Bahn-Baustelle Wasser eingedrungen war. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein.

Alle Geretteten waren laut Stadtverwaltung Bauarbeiter. Ob es sich bei den Toten und Vermissten ebenfalls um Arbeiter handelte, war zunächst unklar. Die Suche nach den Vermissten gehe weiter, hiess es in der Erklärung. Es werde daran gearbeitet, den Schaden so rasch wie möglich wieder zu beheben.

Bild: AP/CCTV

Der Riss in der mehrspurigen Strasse war sieben Meter tief und so gross wie zwei Basketballfelder, wie die Zeitung «China Daily» berichtete. Bilder vom Unglücksort zeigten einen riesige Schneise mit Schlamm, Wasser und Betontrümmern.

Arbeitsunfälle sind in China, wo häufig Sicherheitsbestimmungen missachtet werden, keine Seltenheit. Allein im vergangenen Jahr starben landesweit 38'000 Menschen bei Arbeitsunfällen. (sda/dpa/afp)

