Torso und Kopf in österreichischem See gefunden



Der Fund einer Frauenleiche einem österreichisch-ungarischem See gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Fischer hatte am Freitag den Torso ohne Unterarme, Beine und Kopf rund 800 Meter vom Ufer entfernt treibend entdeckt. Polizeitaucher fanden später auch einen Kopf am Grund des Neusiedler Sees.

Die Identität der Frau ist derzeit unbekannt. «Sämtliche Vermisstendateien von Österreich und Ungarn werden durchforstet», berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner am Samstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Der Neusiedler See liegt sowohl auf österreichischem als auch auf ungarischem Staatsgebiet. Am Samstag waren erneut Taucher im Einsatz, um nach weiteren Leichenteilen und Spuren zu suchen.

Die Tote dürfte sich nach Polizeiangaben bereits seit einigen Monaten im See befunden haben. «Es wird in alle Richtungen ermittelt», sagte Greiner. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

