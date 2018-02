International

Barfuss und im Pijama hat ein Vierjähriger in Deutschland ein Auto gestartet.



Für Spritzfahrt zum Spielplatz – Vierjähriger im Pijama startet barfuss das Familienauto

Barfuss und im Schlafanzug hat ein Vierjähriger in Sachsen-Anhalt, Deutschland, mit dem Familienauto zum Spielplatz fahren wollen.

Der Knirps aus dem Ort namens Klötze schnappte sich am Montagmorgen in einem unbeobachteten Moment den Autoschlüssel, nachdem ihn seine Schwester zu einer Spritztour überredet hatte, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte.

Weil in dem Auto ein Gang eingelegt war, fuhr der Wagen nach dem Starten zunächst über eine Rasenfläche und dann vorbei an einem Baum, bevor er auf der Strasse mit einem abgestellten Lastwagen kollidierte. Verletzt wurde niemand. An dem Auto und dem Lastwagen entstand ein Schaden von insgesamt 7000 Euro. (sda/afp)

