Australische Ermittler finden 300 Kilogramm Ephedrin – versteckt in 21'000 Leuchtstiften

Deniz Yücel in Videobotschaft: «Ich freue mich. Aber es bleibt etwas Bitteres zurück.»

Nach seiner Entlassung aus der Haft in der Türkei, wendet sich «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Es sagt, noch immer wisse er nicht, warum er vor über einem Jahr verhaftet worden ist.

Seine scharfe Zunge hat Deniz Yücel auch in zwölf Monaten türkischer Haft nicht verloren. «Ich weiss immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde, genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde.»

«Und ich weiss auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde», sagt der 44-jährige Journalist in einer am Freitag verbreiteten Videobotschaft, nach seiner Landung in Berlin am späten Abend. Und setzt hinzu, eigentlich wisse er das doch ganz genau: «So wie meine Verhaftung …