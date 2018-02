Australische Ermittler finden 300 Kilogramm Ephedrin – versteckt in 21'000 Leuchtstiften

HMD hat gerade 4 neue Nokia-Smartphones enthüllt – und das Matrix-Handy 8110 kommt zurück

HMD hat am Sonntag neue Nokia-Smartphones präsentiert – darunter die Neuauflage des Kult-Handys Nokia 8110.

Vor genau einem Jahr präsentierte die neu gegründete finnische Firma HMD die ersten Nokia-Smartphones mit Android am Mobile World Congress in Barcelona. Der jährliche MWC ist das wichtigste Branchentreffen der Smartphone-Hersteller. Wenige glaubten damals, dass HMD die Marke Nokia erfolgreich zurückbringen könnte. Doch in den letzten zwölf Monaten haben die Finnen weltweit mehr Smartphones verkauft als bekannte Namen wie Google, Sony oder HTC.

Heute Sonntag war HMD mit mehreren neuen …