Sie wollen ihre Rechnungen nicht selber bezahlen: 11 Prinzen in Saudi-Arabien festgenommen

In Saudi-Arabien hat das Königshaus elf Prinzen festnehmen lassen, die gegen Sparmassnahmen auf ihre Kosten protestierten. Sie wurden in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht und sollen vor Gericht gestellt werden.

Das teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Modscheb am Sonntag mit. Die elf Prinzen, deren Namen nicht genannt wurden, waren demnach am Donnerstag vor dem Palast Kasr al-Hokm in der Hauptstadt Riad zusammengekommen, um gegen ein königliches Dekret zu protestieren, das die Abschaffung …