International

Blaulicht

In Frankreich erleiden 30 Gottesdienstbesucher eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.



Bild: wikimedia commons

Defekte Heizungsanlage – rund 30 Kirchgänger in Frankreich erleiden Gasvergiftung

In der Osternacht haben dutzende Gottesdienstbesucher in Frankreich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Rund 30 Menschen wurden laut Angaben der Feuerwehr verletzt.

In der Dorfkirche von Lamargelle nördlich von Dijon hatten sich am Samstagabend rund 150 Gläubige versammelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Kirchenbesucher klagten demnach während der Messe über Beschwerden. Bei einer Messung stellte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert in der Kirche fest.

Die Rettungskräfte waren mit 60 Feuerwehrleuten und fünf Notärzten im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge war das farb- und geruchslose Gas aus der Heizungsanlage der Kirche ausgetreten. (sda/afp)

Ostern: Blutig und beängstigend.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo