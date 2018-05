International

Holy shit: Ausgelaufene Schokolade blockiert polnische Autobahn

Ein Sattelzug ist am Mittwochmorgen auf einer polnischen Autobahn umgekippt und hat Tonnen von flüssiger Schokolade verschüttet, die sich zu einem riesigen, klebrigen Belag verfestigen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Der Privatsender TVN24 zeigte Bilder eines umgestürzten Lastwagens mitten in einem See von brauner Schokolade, die sechs Fahrspuren auf der Autobahn A2 überdeckte und den Verkehr in beide Richtungen blockierte.

«Kühle Schokolade ist schlimmer als Schnee»

Rettungsbeamte sagten, dass sich die flüssige Schokolade verfestigte, während sie abkühlte und für die Reinigung grosse Mengen heisses Wasser benötigt würden. Senior Brigadier Bogdan Kowalski von der Feuerwehr von Slupca, einer Stadt in Westpolen, sagte: «Die abekühlte Schokolade ist schlimmer als Schnee».

TVN24 berichtete von der Unfallstelle, dass der Fahrer mit einem gebrochenen Arm in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Der Unfall ereignete sich am Morgen, als wenig Verkehr herrschte. (whr)

