Mutmasslicher US-Serienmörder 40 Jahre nach erster Tat festgenommen



Mehr als 40 Jahre nach seiner ersten Tat hat die US-Polizei einen mutmasslichen Serienmörder gefasst. Er soll in den vergangenen Jahrzehnten zwölf Menschen umgebracht und über 50 Frauen vergewaltigt haben.

Der 72-Jährige wurde im Bundesstaat Kalifornien festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Sacramento mitteilten. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Verdächtigen um den «Golden State Killer» handelt, der zwischen 1976 und 1986 in Kalifornien mindestens zwölf Morde verübt und mehr als 50 Frauen vergewaltigt haben soll.

Der Mann, laut Medienberichten ein früherer Polizist, sei aufgrund von DNA-Spuren überführt worden, sagte Staatsanwältin Anne Marie Schubert. Nach Angaben von Bezirks-Sheriff Scott Jones wurde er wegen der Ermordung eines frisch verheirateten Ehepaars im Februar 1978 festgenommen.

Der «Golden State Killer» brach oftmals in die Häuser seiner Opfer ein und fesselte die Frauen, bevor er sie vergewaltigte. Der letzte bekannte Fall datiert aus dem Jahr 1986, als der Täter eine 18-Jährige in Irvine ermordete. (sda/afp)

