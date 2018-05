International

Recklinghausen: 9-Jähriger fährt mit dem Auto zur Chilbi



9-Jähriger fährt mit dem Auto zur Chilbi – und wird erst auf dem Rückweg erwischt

Gerade nach der Chilbi kontrolliert die Polizei ja ganz gerne mal Autofahrer. Doch bei einer Kontrolle in der Nacht auf Freitag im deutschen Recklinghausen dürften die Beamten ihren Augen kaum getraut haben. Hinterm Steuer eines Wagens sass nämlich ein nur 9 Jahre alter Junge.

Und der wusste anscheinend genau, was er da tat. Mit einer Sitzerhöhung hatte er dafür gesorgt, dass er übers Lenkrad schauen konnte. Fahranfänger war das Kind wohl nicht. Er gab an, dass er auf dem Rückweg von der Chilbi sei, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Was war zuvor geschehen?

Damit seine Eltern nichts von seinem nächtlichen Ausflug merken, habe er sich über das Badezimmerfenster weggeschlichen – um wieder unbemerkt zurückkehren zu können, hatte er das auch vorsorglich aufgelassen. Dann habe er sich das Auto seiner Eltern geschnappt und sei damit zur Kirmes gefahren.

Passiert ist beim nächtlichen Ausflug nichts. Am Auto war nur der rechte Aussenspiegel eingeklappt. Beim Parken hatte der kleine Fahrer wohl eine Hecke gerammt – Nadeln der Hecke hingen noch am Spiegel.

Eins ist klar: Die Führerscheinprüfung wird für den Jungen wohl ziemlich einfach sein!

