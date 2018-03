China warnt Trump vor Handelskrieg: «Es wird keine Gewinner geben»

Niederreiter gibt Assist – Josis Predators stellen Rekordmarke auf

Von den Schweizern, die in der Nacht auf heute in der NHL im Einsatz standen, konnte sich einzig Nino Niederreiter in die Skorerlisten eintragen. Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung seiner Minnesota Wild gegen die LA Kings gab der Churer den Assist beim zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.

Roman Josi und Kevin Fiala (Yannick Weber wurde geschont) konnten bei den Nashville Predators keinen Punkt verbuchen. Dennoch schlugen sie die Buffalo Sabres auswärts deutlich mit 4:0. Damit haben die …