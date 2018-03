International

China

Öffentlicher Verkehr: Chinesischer «Geisterzug»sorgt im Internet für Aufsehen



Chinesischer «Geisterzug» sorgt im Internet für Aufsehen und Verwirrung

Ein angeblicher «Geisterzug» sorgt momentan im Internet für Aufsehen. Das Überwachungsvideo soll am 10. März in einem Bahnhof in der chinesischen Stadt Baotou aufgenommen worden sein. Welches Phänomen hinter dem Video steckt, ist bisher unklar.

Video: watson/nico franzoni

Das könnte dich auch interessieren: Das jüngste herztransplantierte Kind der Schweiz – eine Rekonstruktion 31 Beispiele, die zeigen, wie «philosophisch» wir Menschen doch alle auf dem WC sind Diese 2 Grafiken geben dir den Überblick über das Raiffeisen-Chaos Tornado verwüstet Universität in Jacksonville Sexuelle Belästigung im Gastrogewerbe: Wenn Gäste die Grenze ignorieren 8 Verletzte nach Skilift-Horrorunfall in Georgien – Hersteller nimmt Stellung Warum es unwahrscheinlich ist, dass Thomas N. je wieder frei kommt Zoos bewerten ihre Tiere mit ⭐ – und es ist verdammt lustig Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare