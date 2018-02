«Pigzilla» versetzt Schule in Angst und Schrecken

Die beinahe schon kitschige Geschichte von Matchwinnerin Sara Benz

Die vergangenen beiden Saisons musste Sara Benz verletzt pausieren. Nun trug die 25-jährige Winterthurerin mit zwei Toren zum 3:1-Sieg gegen Japan massgeblich zum vorzeitigen Viertelfinal-Einzug der Schweizerinnen bei.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille vor vier Jahren in Sotschi machte Sara Benz sportlich mehrheitlich eine schwierige Zeit durch. In den drei Spielzeiten danach konnte sie in der Meisterschaft bloss zwölf Partien bestreiten. Sie litt an Schwindel als Folge einer …