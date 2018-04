International

Bild: EPA/EPA

«Schande für Europa» : Puigdemont hat die Haftanstalt verlassen und motzt in die Mikrofone

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Freitag unter Auflagen aus dem Gewahrsam in Schleswig-Holstein entlassen worden. Der 55-Jährige verliess am Mittag nach zehn Tagen die Haftanstalt in Neumünster, vor der zahlreiche Journalisten auf ihn warteten.

Nach seiner Freilassung am Freitag aus dem Gefängnis im norddeutschen Neumünster hat Carles Puigdemont politische Gefangene als «Schande für Europa» bezeichnet. Zugleich forderte er in einer Erklärung vor Journalisten die Freilassung weiterer inhaftierter Mitstreiter. Der Kampf für die katalanische Unabhängigkeit sei auch ein Kampf für Demokratie.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein hatte zuvor die sofortige Freilassung Puigdemonts angeordnet, nachdem er seine Kaution hinterlegt und seinen künftigen Aufenthaltsort in Deutschland mitgeteilt hatte.

#Puigdemont is out, demands release of all Catalan prisoners. "It's a shame for Europe to have political prisoners". pic.twitter.com/7imGHvu7cg — Steffen Lüdke (@stluedke) 6. April 2018

Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hatte eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien am Donnerstagabend wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder zwar gebilligt, den damit verbundenen Haftbefehl gegen Auflagen, darunter die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 75'000 Euro, aber ausgesetzt.

Einen Auslieferungshaftbefehl wegen des von der spanischen Justiz ebenfalls erhobenen Vorwurfs der Rebellion lehnte das Oberlandesgericht ab.

Puigdemont war am 25. März kurz nach seiner Einreise aus Dänemark von der schleswig-holsteinischen Polizei an einer Autobahnraststätte festgenommen worden. Grundlage war ein von einem Gericht in Madrid erneuerter europäischer Haftbefehl. Seitdem befand sich Puigdemont in Neumünster in Gewahrsam.

Bild: EPA/EPA

Die Generalstaatsanwaltschaft reichte am Dienstag einen Auslieferungshaftbefehl auf Grundlage der spanischen Vorwürfe beim Oberlandesgericht ein. Die Richter entschieden dann am Donnerstagabend, dass diese nach deutschem Recht nur teilweise zulässig sind. Das Puigdemont im Zusammenhang mit Rebellion zur Last gelegte Verhalten sei hierzulande nicht strafbar, teilten sie zur Begründung mit. (cma/sda/afp)

Tausende protestieren gegen Festnahme Puigdemonts Video: srf

