Carles Puigdemont kommt unter Auflagen frei



Carles Puigdemont kommt unter Auflagen frei – und so sehen diese aus

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont kommt unter Auflagen aus der Haft in Deutschland frei. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht erliess am Donnerstagabend zwar einen Auslieferungshaftbefehl wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder, setzte den Vollzug aber sogleich aus. Eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien wegen «Rebellion» schloss das Gericht aus.



Der Strafsenat sei der Auffassung, «dass sich hinsichtlich des Vorwurfs der ‹Rebellion› die Auslieferung als von vornherein unzulässig erweist», erklärte das Oberlandesgericht. Das Puigdemont zur Last gelegte Verhalten sei in Deutschland nicht strafbar. In einem solchen Fall ist eine Auslieferung unzulässig.

Der vergleichbare deutsche Straftatbestand des Hochverrats sei «nicht erfüllt, weil es an dem Merkmal der ‹Gewalt›» fehle, erklärte das Oberlandesgericht. Daher sei die «Fluchtgefahr deutlich herabgemildert», und weniger einschneidende Massnahmen als der Vollzug der Auslieferungshaft seien ausreichend. Auf «Rebellion» stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Gefängnis, der Vorwurf der Veruntreuung wiegt weit weniger schwer.

Was sind die Auflagen?

Zu den Auflagen der Haftverschonung gehört nach Angaben des Oberlandesgerichts unter anderem die Zahlung einer Kaution von 75'000 Euro.

Nach Angaben der «Neuen Osnabrücker Zeitung» muss sich Puigdemont ausserdem einmal pro Woche bei der Polizei in Neumünster melden. Auch dürfe er nicht ohne Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig ausreisen und müsse einen Wechsel seines Aufenthaltsortes innerhalb Deutschlands unverzüglich bekannt geben.

Wie reagiert Spanien?

Spanien respektiert einer Regierungssprecherin zufolge die Entscheidung des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts, den katalanischen Ex-Regierungschef Carles Puigdemont gegen Auflagen aus der Haft zu entlassen. Die spanische Justiz werde angemessen darauf reagieren und sicherstellen, dass spanischem Recht Geltung verschafft werde, sagte die Sprecherin am Donnerstag.

Puigdemont war am 25. März kurz nach nach seiner Einreise aus Dänemark von der deutschen Polizei festgenommen worden. Grundlage war ein von einem Gericht in Madrid erneuerter europäischer Haftbefehl. Seitdem befindet sich Puigdemont in der Haftanstalt in Neumünster in Gewahrsam. Am Dienstag beantragte die Generalstaatsanwaltschaft einen Auslieferungshaftbefehl.

Wird Puigdemont vielleicht doch noch ausgeliefert?

Das Oberlandesgericht signalisierte, dass beim Vorwurf der Untreue, der Veruntreuung öffentlicher Gelder, «noch weitere tatsächliche Umstände zu klären und weitere Informationen einzuholen» seien. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont der Gefahr einer «politischen Verfolgung» in Spanien ausgesetzt wäre, sah das Gericht nicht.

Ob der Katalane am Ende tatsächlich von Deutschland an Spanien ausgeliefert wird, muss abschliessend die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein entscheiden. Allerdings kann Puigdemont gegen eine mögliche Auslieferungsentscheidung dann noch Beschwerde einreichen.

Die Festnahme des katalanischen Politikers war die jüngste Wendung im Konflikt um eine Abspaltung Kataloniens von Spanien, der nach einer Volksabstimmung und der einseitigen Verkündung der Unabhängigkeit durch die Region im Oktober eskaliert war.

Puigdemont wurde als Regionalpräsident abgesetzt und floh ins Exil nach Belgien, um seiner Festnahme in Spanien zu entgehen. Von dort aus reiste er dann vor knapp zwei Wochen nach Finnland. Auf seiner Rückreise nach Brüssel wurde er schliesslich in Schleswig-Holstein festgenommen.

