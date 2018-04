International

Streiks in Deutschland: Diese 5 Dinge solltest du wissen



Streiks in Deutschland + Hunderte Flüge fallen aus + Auch Schweiz betroffen

In Deutschland haben heute Morgen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Das musst du darüber wissen.

Was ist los?

Fluggäste in Deutschland müssen heute mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen, deutschlandweit fallen Hunderte Flüge aus.

Am grössten Flughafen des Landes in Frankfurt haben die Beschäftigen der Flugzeugabfertigung und der Feuerwehr die Arbeit niedergelegt. Auch die Flugsicherheitskontrolle ist betroffen.

Die Lufthansa hat bereits hunderte Flüge gestrichen – wie auch an den ebenfalls betroffenen Flughäfen in München, Köln und Bremen. Insgesamt seien mehr als 800 Verbindungen und 90'000 Passagiere betroffen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Die Kunden könnten einmalig ihren Flug kostenfrei umbuchen oder im Inland auf die Bahn ausweichen.

Ist auch der Flugverkehr in die Schweiz betroffen?

Ja. Total sind 18 Flüge von und nach Zürich annulliert worden. Dies bestätigt eine Sprecherin des Flughafens Zürich im Blick. Betroffen sind 12 Flüge von und nach Frankfurt, sowie 6 Flüge von und nach Köln.

Wieso wird gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi will kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 2.3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske verteidigte die Ausstände. «Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber», sagte er der Nachrichtenagentur DPA.

Wie lange wird gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten an den Flughäfen dazu aufgefordert, von 5.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Die Ausstände an den Flughäfen sollen auf Dienstag beschränkt sein. Die Gewerkschaften kündigten bis Freitag allerdings weitere bundesweite Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an.

Wer streikt denn sonst noch?

Bis Freitag sollen deutschlandweit reihenweise Kindertagesstätten geschlossen bleiben, ebenso Servicestellen von Versorgungsunternehmen, Schwimmbäder und Recyclinghöfe. Busse und Bahnen des Nahverkehrs sollen stillstehen, Müll nicht abgeholt werden.

Auch Pflegeheime und Spitäler sollen bestreikt werden. Laut dbb sind an diesem Dienstag die Arbeitnehmer in ganz Sachsen und Thüringen und zu Warnstreiks aufgerufen, am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen. (mlu/sda/dpa)

