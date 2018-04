International

Deutschland

Deutsche Staatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern



Deutsche Staatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern

Bild: EPA/KEYSTONE

Der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont soll nach Spanien ausgeliefert werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein teilt dies am Dienstag mit.

#BREAKING German prosecutor requests Puigdemont extradition to Spain: statement — AFP news agency (@AFP) April 3, 2018

Puigdemont, der im Herbst ins Exil nach Brüssel gegangen war, war am 25. März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Er wird seitdem in der Justizvollzugsanstalt Neumünster festgehalten. Die Justiz in Spanien wirft ihm unter anderem Rebellion vor. Darauf stehen lange Haftstrafen.

Bild: EPA/EPA

Puigdemont hatte am Wochenende vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens Widerspruch gegen den Vorwurf der Rebellion eingelegt. Darüber hinaus forderte er das Gericht auf, Anschuldigungen zurückzuweisen, er habe öffentliche Mittel veruntreut, wie aus einem 85-seitigen Einspruch hervorgeht. (spon/aeg)

Er will Unabhängigkeit – Wer ist der Präsident Kataloniens? Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare