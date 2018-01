International

Deutschland

AfD-Politiker konvertiert zum Islam – und das ist seine Begründung



AfD-Politiker konvertiert zum Islam – und das ist seine Begründung

«Der Islam gehört nicht zu Deutschland», sagte einst Andreas Kalbitz, Chef der rechtsnationalen Partei Alternative für Deutschland (AfD) in Brandenburg.

Doch sein Parteifreund und Vorstandsmitglied Arthur Wagner sieht dies ganz anders. Er heisst jetzt Ahmad statt Arthur - der 48-jährige AfD-Politiker ist kürzlich zum Islam konvertiert. Dies obschon er zuvor Mitglied des Kirchenrats war. In einem Interview mit Bild erklärt seinen Sinneswandel:

Die fehlende Identifikation mit der Kirche habe ihn dazu bewogen, eine neue Glaubensrichtung einzuschlagen: «Ein Grund waren Veränderungen in der Kirche, die mit meinem Verständnis nicht mehr übereinstimmen: Ihre Haltung zur AfD, die Ehe für alle – und die Teilnahme von Pfarrern am Christopher Street Day in Berlin, mit Kindern. Das geht doch nicht!».

Aber warum tritt er nun gerade zum Islam über, die Religion, auf die sich die AfD derart eingeschossen hat?

AfD erwartet Austritt

«Muslime habe ich als offene und ehrliche Menschen kennen gelernt. Im November 2015 habe ich in Russland entschieden, Muslim zu werden». Am 29. Oktober 2017 habe er das Glaubensbekenntnis gesprohen. «Ich nahm den Namen Ahmad an», so Wagner weiter zu Bild.

In der AfD-Partei will Wagner übrigens bleiben, seine Ämter hat er inzwischen niedergelegt. Der AfD-Kreischef Kai Berger sagt zur Zeitung weiter: «Dass er jetzt Moslem ist, habe ich aus der Zeitung erfahren. Ich bin sehr enttäuscht. Viele Mitglieder erwarten, dass er aus der AfD austritt. Ausschliessen kann man ihn leider nicht».

(amü)

«Harald Schmidt Show»: Die besten Sidekicks und stärksten Momente

Das könnte dich auch interessieren: 20 (!!!) Jahre nach «Charmed – Zauberhafte Hexen» – das ist aus den Darstellern geworden Katharina die Grosse war so viel mehr als nur ihre vielen Liebhaber 4 Szenarien, wie Roger Federer wieder die Weltnummer 1 wird Kaufst du auch alle zwei Jahre ein neues Handy? Das soll sich jetzt ändern Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit No Billag und der Plan B: Nie haben sich Initianten so lächerlich gemacht Der «Plan B» des No-Billag-Komitees im Faktencheck – und was die Swisscom davon hält Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht Foto-Fail! Diese 16 Bilder zeigen, warum wir Selfies erfunden haben Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo