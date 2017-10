International

Verdächtiger fast 30 Jahre nach Vergewaltigung verhaftet



Er soll sie stundenlang vergewaltigt, mehrfach auf sie eingestochen und die totgeglaubte junge Frau schliesslich in einem Wald verscharrt haben: Fast 30 Jahre nach diesem Verbrechen ist in Deutschland nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, hat der 55 Jahre alte Mann die Vergewaltigung in Aschaffenburg (Bayern) gestanden, den Mordversuch aber nicht. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die damals 22 Jahre alte Frau hatte sich nach der Tat im Januar 1988 schwer verletzt zu einer nahe gelegenen Strasse gerettet, wo sie von einem Autofahrer gefunden wurde. Eine sofortige Grossfahndung blieb erfolglos.

Nun haben die Ermittler routinemässig die alten Beweisstücke erneut untersucht und fanden darauf DNA-Spuren, die zu dem bereits vorbestraften Mann führten. Am Sonntag wurde der 55-Jährige in seiner Wohnung festgenommen. (sda/dpa)

