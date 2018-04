International

Deutscher Dschihadist und Vertrauter von 9/11-Attentäter in Syrien festgenommen

Ein Vertrauter der Attentäter vom 11. September 2001 ist in Syrien festgesetzt worden. Der Deutsch-Syrer Mohammed Haydar Zammar befinde sich in der Gewalt kurdischer Kämpfer im Norden Syriens, teilte ein Kommandant am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Zammar werde nun verhört.

Der Hamburger Dschihadist Zammar hatte sich Ende 2001 – kurz nach den Flugzeuganschlägen in den USA – nach Marokko abgesetzt. Dort wurde er vom US-Geheimdienst CIA verschleppt und an die syrischen Behörden übergehen, die ihn ins Gefängnis sperrten. Die USA hatten nach den Anschlägen von 9/11 ein Geheimprogramm zur Verschleppung und zum Verhör von Terrorverdächtigen im Ausland gestartet.

Kaum aus dem Gefängnis, dem IS angeschlossen

Ein syrisches Gericht verurteilte Zammar 2007 zu zwölf Jahren Haft. Er soll 2014 freigekommen sein und sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angeschlossen haben.

Das Schicksal des Deutsch-Syrers war auch Thema eines Untersuchungsausschusses des deutschen Parlaments, weil der Verdacht bestand, dass die deutschen Stellen zu wenig taten, um einen Staatsbürger vor Willkür und Folter zu schützen.

Der damalige deutsche Aussenminister Frank-Walter Steinmeier hatte 2008 vor dem Ausschuss vehement den Verdacht zurückgewiesen, die Bundesregierung habe die Verschleppung Zammars durch den US-Geheimdienst CIA in Kauf genommen.

Nach den Anschlägen des 11. September 2001 hatte auch die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen Zammar wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. (sda/afp)

