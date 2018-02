International

Deutschland

Angela Merkel vergisst, dass sie auch einmal CDU-Generalsekretärin war



Warum Angela Merkel hier so lacht? Nun, sie hat etwas vergessen …

So entspannt sieht man Angela Merkel selten. Heute stellte die deutsche CDU ihre designierte neue Generalsekretärin vor. Die jetzige saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll künftig diese zentrale Parteifunktion übernehmen.

Bild: https://twitter.com/tagesschau

Gemeinsam mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel stellte sie sich den Medien. Es wurde ein überraschend unterhaltsamer Termin – was vor allem an einer «echten Fehlleistung» Merkels lagt.

Als ein Journalist eine Frage an Kramp-Karrenbauer mit «… sie sind jetzt die zweite Frau in diesem Amt …» einführt, unterbricht ihn Merkel mit einem flinken «sie ist die erste Frau in dem Amt!». Kramp-Karrenbauer fährt unbeirrt weiter. Moment später entfährt Merkel ein flüchtiges «Ach so, ne.» – gefolgt von lautem Gelächter im Saal.

Angela Merkel hatte schlicht vergessen, dass sie selbst von 1998-2000 CDU Generalsekretärin war. Ist ja auch schon eine Weile her …

«Ach so, ne» – Merkel im Video Angela #Merkel vergisst kurzzeitig, dass sie selbst auch schon mal #CDU-Generalsekretärin war. pic.twitter.com/8DQBIbUTLs — tagesschau (@tagesschau) 19. Februar 2018

(mlu)

Wir lachen auch gerne … 2m 18s So reagieren watsons auf eure Hasskommentare Video: Angelina Graf

Das könnte dich auch interessieren: Die Reaktionen dieser Basler Fussball-Reporter nach ihrer falschen Prognose? Unbezahlbar «Vorwärts Marsch!» – hier findest du die schönsten Laternen des Morgestraichs Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Fussball-England spottet über diese krakelige Abseitslinie – jetzt reagiert die Firma Wie der KIKA ins Visier prüder Rechtskonservativer geriet Federer über Ziele, Rekorde und die Nr. 1: «Es wäre grossartig, auf 100 Titel zu kommen» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare