Sondierungsgespräche in Berlin «auf der Zielgeraden» – aber: «Es dauert …»



Nach über 24-stündigen Gesprächen – Durchbruch für grosse Koalition

Die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben laut Nachrichtenagenturen bei ihren Sondierungen über eine Fortsetzung der grossen Koalition einen Durchbruch erzielt. Einer endgültige Einigung müssen aber noch die Sondierungsgruppen zustimmen.

Die drei Vorsitzenden, Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und vor allem Martin Schulz (SPD), wollen ihren Parteien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen empfehlen, wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitagmorgen in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Stimmen die jeweiligen Sondierungsgruppen dem Ergebnis der Spitzen zu, müsste noch der SPD-Parteitag in der kommenden Woche Ja sagen.

Das vorläufige Sondierungspapier hat einen Umfang von 28 Seiten. In Berlin berieten am Morgen zunächst die jeweiligen Sondierungsgruppen über dessen Annahme. Anschliessend sollte die grosse Gruppe der rund 40 Sondierer erneut zusammenkommen.

Unionsseite stimmt Sondierungsergebnis einstimmig zu

Die Unionsvertreter bei den Sondierungen über eine Fortsetzung der grossen Koalition haben sich einstimmig hinter das von den Partei- und Fraktionschefs beider Seiten vorgelegte Ergebnispapier gestellt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Freitagvormittag aus Teilnehmerkreisen.

Zunächst war unklar, wie sich die Sondierer der SPD verhalten - auch die Sozialdemokraten berieten in getrennter Sitzung über die Details. Unter den Sondierern der SPD sind einige ausgewiesene Kritiker einer neuen grossen Koalition.

Keine Steuererhöhungen, Krankenversicherung paritätisch

Die Spitzen von CDU/CSU und SPD haben sich bei ihren Sondierungen in Berlin darauf geeinigt, dass sie keine Steuererhöhungen planen. Ausserdem sollen Krankenversicherungs-Beiträge wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden.

Diese inhaltlichen Einigungen erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus Verhandlungskreisen in Berlin. Nach mehr als 24-stündigen Sondierungen über eine neue grosse Koalition war den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD am frühen Freitagmorgen ein Durchbruch gelungen.

Die Gremien von CDU/CSU und SPD müssen den Sondierungsergebnissen noch zustimmen. Bei der SPD kommt es zudem auf einen Parteitag an, der grünes Licht für mögliche Koalitionsverhandlungen geben soll. (sda/dpa)

CDU/CSU und SPD wollen mehr Geld für EU ausgeben

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich bei ihren Sondierungen auf eine deutliche Stärkung der Europäischen Union verständigt. Dazu soll auch mehr Geld aus Deutschland nach Brüssel fliessen.

«Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann: Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen», heisst es in einem von den Partei- und Fraktionsspitzen in den Sondierungsverhandlungen am Freitag beschlossenen Papier, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

«Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit», heisst es weiter. Man wolle die Euro-Zone auf jeden Fall «nachhaltig stärken und reformieren». Risiko und Haftungsverantwortung müssten aber in einer Hand bleiben. Zugleich wird aber die nötige Solidarität in der EU betont.

Union und SPD wollen Zuwanderung von Flüchtlingen begrenzen

Union und SPD wollen die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland in einer Spanne von 180'000 bis 220'000 begrenzen. Das geht aus einem 28 Seiten starken vorläufigen Ergebnispapier der Partei- und Fraktionschefs beider Seiten hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt und das die Seite der CDU/CSU bereits einstimmig annahm.

Für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll die Möglichkeit, ihre Familien nach Deutschland nachzuholen, sehr eng begrenzt werden. Der Familiennachzug soll zunächst weiter ausgesetzt bleiben, bis eine Neuregelung gefunden ist, und dann auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden.

Bislang war die Regelung, die normalerweise im deutschen Asylrecht vorgesehen ist, für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus - die also kein Anrecht auf unbeschränktes Asyl haben - temporär ausgesetzt gewesen.

Der Familiennachzug war einer der Knackpunkte bei den Sondierungsverhandlungen. Im Gegensatz zur Union wollte die SPD die zweijährige Aussetzung nicht verlängern.

Umgehende Kritik an den Plänen kam von Pro Asyl. «Ein Grundrecht ist nicht kontingentierbar», sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt exklusiv der Nachrichtenagentur AFP. Eine Begrenzung auf eintausend Menschen im Monat bedeute für viele betroffene Familien eine Trennung auf Jahre hinaus.

(sda/dpa/afp)

