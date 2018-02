International

Deutschland

ZDF-«heute-show» macht sich über stotternden AfD-Abgeordneten lustig



ZDF-«heute-show» macht sich über stotternden AfD-Abgeordneten lustig

«Hätte nicht passieren dürfen», lautete die erste Erklärung der «heute-show» nach dem Sturm der Entrüstung. Was ist passiert?

Die Satiresendung des ZDF hatte den AfD-Bundestagsabgeordneten Dieter Amann in einem Beitrag verunglimpft – offenbar ohne sich bewusst zu sein, dass Amann an einer Sprachbehinderung leidet.

In einem Einspieler zeigte die «heute-show», wie Amann im Bundestag über die sprachlichen Integrationsprobleme von Flüchtlingen spricht. Amann liest dabei von einem Blatt ab und gerät ins Stottern, verhaspelt sich. Das «heute-show»-Publikum quittierte das Stottern des Abgeordneten mit lautem Gelächter. Moderator Oliver Welke kommentierte nach dem Einspieler ironisch: «Sprache ist das Allerwichtigste».

Wir haben einen Fehler gemacht. Dafür entschuldigen wir uns. pic.twitter.com/jK2mYZ9sic — ZDF heute-show (@heuteshow) 5. Februar 2018

Die «heute-show» und der Sender ZDF sahen sich daraufhin scharfer Kritik seitens der AfD ausgesetzt. Die rechtspopulistische Partei bezeichnete die entwürdigende Darstellung Amanns als Skandal und forderte eine klare Distanzierung. Der Abgeordnete leide seit frühster Kindheit an einer Sprachbehinderung. Ausserdem habe er vor seiner Rede klar auf diesen Umstand hingewiesen.

Tatsächlich machte Amann vor seiner Rede zum Familiennachzug für nachrangig Schutzberechtigte darauf aufmerksam, dass er stottere. Dieser Ausschnitt wurde in der «heute-show» nicht gezeigt.

«Wir haben den Clip aus dem ARD-‹Mittagsmagazin› mit über 20 Leuten geguckt. Niemand ist nach diesem Ausschnitt auf eine Sprachstörung gekommen.»

Am Montagabend stellte Moderator Welke klar: «Hätte irgendjemand aus unserer Runde gewusst, dass Herr Amann unter einer Sprachstörung leidet, wäre dieser Clip niemals in der ‹heute-show› gelaufen.» Es tue ihm persönlich leid, wenn sich Amann durch die gezeigten Ausschnitte und die Moderation verletzt fühle.

Gegenüber der «Welt» sagte Welke: «Wir haben den Clip aus dem ARD-‹Mittagsmagazin› mit über 20 Leuten geguckt. Niemand ist nach diesem Ausschnitt auf eine Sprachstörung gekommen. Der klare Eindruck war: Versprecher aus Nervosität plus Dialekt – und zwar während er über den Spracherwerb von Flüchtlingen redet.»

Für die AfD nicht genug: Die neu im Bundestag vertretene Partei fordert in den sozialen Medien und in einer Pressemitteilung die «sofortige Entfernung» Welkes wegen «Hetzpropaganda auf Kosten von Behinderten» und «gelebtem Faschismus».

Noch ist unklar, ob sich der ZDF-Fernsehrat mit der Sendung beschäftigen muss. Zuschauer können, ähnlich wie in der Schweiz beim UBI, Beschwerden an den Fernsehrat richten, wobei eine konkrete Verletzung der Rechtsvorschriften oder Richtlinien dargelegt werden muss. Der Fernsehrat prüft jede Beschwerde einzeln.

Amann seinerseits schrieb am Dienstag auf Facebook, die «demütigende Darstellung als behinderte Lachnummer» habe bei ihm traumatische Kindheitserinnerungen geweckt. Er sei aber bereit, Welke zu verzeihen – unter der Bedingung, dass die Entschuldigung auch in der nächsten Sendung der «heute-show» ausgesprochen wird: «Wenngleich mir das nur schwer glaublich scheint, möchte ich ihn als Mitmenschen nicht der Lüge bezichtigen und unterstelle ihm Aufrichtigkeit, wenn diese auch in der Sendung wiederholt wird.» (wst)

Wie gut kennst du die deutschen Parteifarben?

1. Welches Parteienbündnis wird als Jamaika-Koalition bezeichnet. Wikimedia CDU, FDP und AfD CDU, FDP und Grüne CDU, Grüne und AfD CSU, AfD und Pegida 2. Welche Kombination lässt sich aus der Flagge Senegals ableiten? wikimedia SPD, FDP, AfD Grüne, FDP, Linke SPD, FDP, Grüne SPD, SSW, AfD 3. Welche Parteien bilden zusammen eine Kenia-Koalition? Wikimedia CDU, SPD, Grüne CSU, Linke, Grüne SPD, AfD, Linke Eine derartige Koalition existiert nicht. 4. Nun wird es schwieriger: Wofür steht die Bezeichnung Gambia-Koalition? Wikimedia Linke, Grüne, AfD SPD, Grüne, AfD Linke, SSW, AfD SPD, Grüne, SSW 5. Deutschland-Koalition wirkt wie ein Allerweltsname. Welches Parteienbündnis aber stellt man sich konkret darunter vor? X02307 CDU, SPD, FDP CDU, Linke, FDP CSU, Linke, Grüne AfD, Linke, FDP 6. Welches bunte Bündnis steckt hinter der Bezeichnung Vanuatu-Koalition? Wikimedia CDU, Linke, AfD, Grüne CDU, SPD, FDP, Grüne Linke, Grüne, SPD, CDU CDU, Linke, FDP, AfD 7. Was stellt man sich unter einer Haiti-Koalition vor? Wikimedia SPD, SSW Linke, FDP SPD, AfD Linke, AfD 8. Nun wird es kurios: Für welches eher spezielle Bündnis wird die Bezeichnung Cherry Coke verwendet? CDU, Linke CSU, SPD CDU, SPD, Linke SPD, AfD 9. Die so genannte Hamburger Ampel ist ein weiterer Bündnisfall. Welche Parteien sind darin enthalten? SPD, FDP, Grüne Linke, FDP, Grüne SPD, Linke, Grüne SPD, AfD, Grüne 10. Und zu guter Letzt: Woraus besteht die Kiwi-Koalition? CDU, FDP, Grüne Grüne, AfD, FDP Grüne, SPD Grüne, CDU

Bundestagswahl 2017

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare