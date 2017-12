International

Deutschland

«Die Welt wartet nicht auf uns» – Diese 4 Dinge verspricht «Mutti» in ihrer Neujahrsrede



Bild: EPA/GETTY IMAGES POOL

«Die Welt wartet nicht auf uns» – Diese 4 Dinge verspricht «Mutti» in ihrer Neujahrsrede

Rasche Regierungsbildung

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat den Deutschen für das neue Jahr versprochen, sich für ein rasches Ende der Hängepartie bei der Regierungsbildung einzusetzen. «Denn die Welt wartet nicht auf uns», sagte sie in ihrer vorab verbreiteten Neujahrsansprache.

Die Politiker hätten den Auftrag, sich um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und die Bedürfnisse aller Bürger im Auge zu haben, sagte Merkel in der Rede, die am Sonntag ausgestrahlt werden soll. «Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet - auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden.»

Die seit Monaten nur noch geschäftsführende Kanzlerin hatte sich über Weihnachten ein paar Tage zurückgezogen. Kurz vor dem Jahreswechsel kehrte sie nach Berlin zurück, um ihre 13. Neujahrsansprache Ansprache aufzuzeichnen.

Mehr Zusammenhalt

Merkels letzte Neujahrsansprache stand unter dem Eindruck der Terroranschläge von Würzburg, Ansbach und Berlin im Jahr 2016. Nach einem Jahr heftiger politischer Streitigkeiten, nach dem Einzug der AfD in den Bundestag und der monatelangen Hängepartie bei der Regierungsbildung rief die Kanzlerin dieses Jahr zu mehr Zusammenhalt und Respekt in der Gesellschaft auf.

«Dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden Sinne - aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen -, das sind meine Wünsche für das neue Jahr.»

Starker Staat

Viele machten sich Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland. «Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht.» Erfolg und Zuversicht seien ebenso Realitäten in Deutschland wie Ängste und Zweifel. «Für mich ist beides Ansporn», sagte Merkel.

Bild: EPA/GETTY IMAGES POOL

«Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit - für unser aller Sicherheit - sorgt.»

Europäische Werte stärken

Um Zusammenhalt gehe es auch in Europa. Die Europäer müssten ihre «Werte solidarisch und selbstbewusst nach innen wie nach aussen vertreten», sagte Merkel. «Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam dafür arbeiten, dass das gelingt, und so dazu beitragen, Europa für die Zukunft fit zu machen.»

Die Auflistung klingt ein wenig wie ein Wahlprogramm - auch mit Blick auf die anstehenden Sondierungen von Union und SPD, die am 7. Januar beginnen sollen. Mögliche Ergebnisse sind eine grosse Koalition oder einer Minderheitsregierung unter Merkel.

Wie viele solcher Ansprachen Merkel noch halten kann, ist völlig offen. Ihr Rückhalt in der Bevölkerung bröckelt: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa wünscht sich fast jeder Zweite (47 Prozent), dass sie bei einer Wiederwahl zur Regierungschefin ihren Posten vor Ende der Wahlperiode 2021 räumt. (amü/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: 2017 war ein gutes Jahr für Kiffer: Der grosse Cannabis-Rückblick Hollywood gehen die Ideen aus? Jap. Und zwar schon seit 100 Jahren Diese 23 Momente waren 2017 so richtig zum Fremdschämen 😱😱 Das Instagram-Jahr in 9 Posts: Diese Trends haben uns 2017 genervt #🙄 Mit Baum und Hodlers Holzfäller gegen «No Billag»: Hatten wir das nicht schon mal? «Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz Wenn du nicht mindestens 12 Punkte holst, musst du im Jahr 2017 bleiben! Wenn Papi nicht der Vater ist: Drei Kuckuckskinder erzählen Food-Trends 2017: Welche bleiben sollten, welche gehen sollten und welche kommen sollten Passagier im falschen Flieger: Pilot kehrt nach vier Stunden um Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo