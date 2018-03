International

Horst Seehofer: Shitstorm nach Foto seiner Führungsriege



Wenn ein Gruppenfoto mehr sagt als 10'000 Politiker-Worte

Der konservative Politiker Horst Seehofer ist Deutschlands neuer Innenminister. Und er hat mit einer komplett männlichen Führungsriege bereits kurz nach Amtsantritt einen Shitstorm ausgelöst. Ein Gruppenfoto wurde massiv kritisiert, daraufhin von der Webseite gelöscht – und tauchte später wieder auf.

«Nicht meine Heimat!», twitterte die Grünen-Politikerin Hannah Neumann aus Berlin am Dienstag. Dazu stellte sie Hashtags, die nichts an Deutlichkeit vermissen liessen ...

Dem CSU-Politiker flogen die eigenen (früheren) Zitate um die Ohren.

Horst Seehofer 2014: "Ich muss nicht mehr belegen, dass ich ein großer Anhänger der Frauenquote bin."

Horst Seehofer 2017: "Ich möchte, dass wir als CSU die innere Kraft haben, Frauen besser zu platzieren."

Horst Seehofer 2018: pic.twitter.com/4nt67g1uCQ /via @Hannah_LBerg — Mario Sixtus 馬六 🇪🇺🇭🇰 (@sixtus) 28. März 2018

Manche nahmen's mit Galgenhumor ...

Drei der Männer tragen übrigens mit Absicht keinen schwarzen Anzug, weil man im Heimatministerium sehr wohl auf Diversität achtet! #Heimatministerium #Seehofer #HeimatHorst pic.twitter.com/jXXYVCI7m7 — Sugarhill👌 (@Zuckerb3rg) 27. März 2018

Acht Staatssekretäre hat Horst Seehofer an seine Seite ins Ministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) berufen, das sei Rekord in der neuen Bundesregierung, heisst es.

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet das Innenministerium ist zuständig für mehr Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst.

Das Pressefoto war am vergangenen Freitag veröffentlicht worden, wurde dann aber selbst dem Ministerium zu peinlich, so dass es am Montag plötzlich wieder verschwunden war.

Da das Foto gelöscht wurde, hier noch mal die komplette Führungsmannschaft vom Innen- und #Heimatministerium #BMI:

🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆 — ZDF heute-show (@heuteshow) 28. März 2018

Führungsmannschaft des BMI komplett pic.twitter.com/ghHfnau5EO — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 28. März 2018

Lektion für Politiker: Das Internet vergisst nicht.

(dsc, via tagesspiegel.de)

