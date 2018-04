International

Es war tatsächlich der Kampfhund: Mutter und 27-jährigen Sohn in Deutschland totgebissen



Es war tatsächlich der Kampfhund: Mutter und 27-jährigen Sohn in Deutschland totgebissen

Jetzt steht fest, ein Hund hat in einer Wohnung in der deutschen Stadt Hannover am Dienstag eine Mutter und ihren Sohn totgebissen. Die Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion am Freitag fest, «dass sowohl bei der 52-Jährigen als auch bei ihrem 27 Jahre alten Sohn die durch den Staffordshire-Terrier-Mischling verursachten Bissverletzungen todesursächlich waren», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Bild: dpa

Der Hund befindet sich in einem Tierheim und dürfte eingeschläfert werden. Eine Tochter der getöteten Frau hatte die Polizei alarmiert, weil sie die beiden Angehörigen nicht erreichen konnte und beim Blick durchs Wohnungsfenster einen leblosen Körper gesehen hatte. (whr/sda/dpa/afp)

