Unwetter wütet in Hamburg – Auto versinkt in Erdloch



Bild: DPA

Unwetter wütet in Hamburg – Auto versinkt in Erdloch

Nach einem starken Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen ist es am Donnerstag in Hamburg zu Überflutungen gekommen. Strassen standen teilweise bis zu einem Meter unter Wasser, wie die Feuerwehr Hamburg am Abend mitteilte. Die Feuerwehr musste zu über 900 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Unwetter ausrücken.

Bild: DPA

Überflutet wurden neben Strassen auch zahlreiche Keller, darunter auch in der Klinik Hamburg Boberg. Auch ein Wohnhaus drohte demnach einzustürzen. Tiefgaragen und Keller mussten ausgepumpt werden. Die Feuerwehr rechntet damit, dass sie die ganze Nacht im Einsatz sein würde. (whr/sda/afp)

