International

Digital

Spotify von US-Label auf Milliarden-Schadensersatz verklagt



Bild: EPA/EPA

Songs von The Doors geklaut? Spotify auf Milliarden-Schadensersatz verklagt

Der Musik-Streamingdienst Spotify ist von einem US-Label auf Schadenersatz über 1,6 Milliarden Dollar verklagt worden. Der Verlag mit Lizenzen für Songs von Tom Petty und The Doors wirft Spotify vor, Tausende Lieder unerlaubt verwendet zu haben.

Der Verlag Wixen Music Publishing, der Lizenzen an Songs wie «Free Fallin'» von Tom Petty und «Light My Fire» von The Doors besitzt, wirft dem schwedischen Unternehmen in der Klage vor einem Bundesgericht in Kalifornien vor, Spotify habe die Lizenzrechte nicht erhalten. Der Verlag strebt nun eine Unterlassungsverfügung an. Spotify wollte sich nicht dazu äussern.

Spotify konkurriert mit Angeboten von Amazon und Apple sowie dem deutschen Dienst Soundcloud und Deezer aus Frankreich. Das 2006 gegründete Unternehmen war zuletzt kräftig gewachsen und wird inzwischen mit mindestens 19 Milliarden Dollar bewertet. Für dieses Jahr plant es den Gang an die Börse.

(sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: 2017 war ein gutes Jahr für Kiffer: Der grosse Cannabis-Rückblick Hollywood gehen die Ideen aus? Jap. Und zwar schon seit 100 Jahren Diese 23 Momente waren 2017 so richtig zum Fremdschämen 😱😱 Das Instagram-Jahr in 9 Posts: Diese Trends haben uns 2017 genervt #🙄 Mit Baum und Hodlers Holzfäller gegen «No Billag»: Hatten wir das nicht schon mal? «Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz Wenn du nicht mindestens 12 Punkte holst, musst du im Jahr 2017 bleiben! Wenn Papi nicht der Vater ist: Drei Kuckuckskinder erzählen Food-Trends 2017: Welche bleiben sollten, welche gehen sollten und welche kommen sollten Passagier im falschen Flieger: Pilot kehrt nach vier Stunden um Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare