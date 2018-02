International

Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten



Bild: AP/AP

Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten

Lauri Love, der beschuldigt wird, Cyber-Angriffe auf Ziele wie das FBI, die US-Armee, die NASA und das US-Verteidigungsministerium ausgeführt zu haben, hat seinen Kampf gegen die Auslieferung an die USA gewonnen.

Der Oberste Gerichtshof entschied am Montag in London, dass der 32-Jährige in Grossbritannien vor Gericht gestellt werden soll, wie der Independent berichtet. Laut seinen Anwälten hätten ihm bei einer Verurteilung in den USA bis zu 99 Jahren Haft gedroht.

Bild: EPA/EPA

Die Eltern von Love befürchteten, dass er sich umbringen könnte, wenn er in ein US-Gefängnis gesteckt würde. Ihr Sohn leide an Depressionen und psychotischen Störungen, zudem sei bei ihm ein Asperger-Syndrom diagnostiziert worden. (whr)

