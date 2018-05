Spotify gewinnt fünf Millionen Abo-Kunden, steckt aber tief in den roten Zahlen fest

Nach Skandal bei Preisverleihung: Musikpreis «Echo» wird abgeschafft

Aus für den Echo: Gegen die Preisvergabe an ein als judenfeindlich kritisiertes Rap-Album gab es massiven Protest. Jetzt zieht der Branchenverband Konsequenzen. Auch die Veranstalter der Swiss Music Awards werden aktiv: Sie überarbeiten das Reglement, wie «Radio 1» am Mittwoch berichtete.

