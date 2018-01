Bernie Sanders hat gerade Trump zerpflückt

Senator Bernie Sanders hat Donald Trumps Rede analysiert – und deren Schwächen schonungslos aufgedeckt.

Donald Trump sprach am Dienstagabend (Ortszeit) über die Lage der Nation. Und die 80-minütige Rede hat gesessen. 75 Prozent der Zuschauer goutierten den Auftritt des US-Präsidenten.

65 Prozent der Zuschauer gaben an, dass Trumps Ansprache sie stolz gemacht habe. Nur gerade 21 Prozent fühlten sich während der Rede wütend.

Starke Werte. Trump hat den Ton getroffen, positive Emotionen bei den Zuschauern ausgelöst.

Aber nicht bei Bernie Sanders.

Wie so oft seit der Wahl von Donald Trump filterte der Senator aus Vermont die patriotischen Klänge des US-Präsidenten heraus. Sanders konzentrierte sich nur auf die Fakten und präsentierte diese in einem Youtube-Livestream.

Das Fazit: Nüchtern betrachtet ist die Lage der USA bei Weitem nicht so «great», wie sie der Präsident am Dienstagabend präsentiert hat.

Wir haben neun wichtige Punkte aus Sanders' Analyse herausgepickt:

Trump habe in seiner Rede die tiefe Arbeitslosigkeit und die starke Wirtschaft gelobt, sagt Sanders, und das sei auch richtig so.

Die Werte sind in der Tat gut. Unter Trump konnte die Arbeitslosigkeit weiter gesenkt werden.

Aber: