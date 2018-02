International

Donald Trump

Trump kündigt «grösste Sanktionen aller Zeiten» gegen Nordkorea an



US-Präsident Donald Trump will die Strafmassnahmen gegen Nordkorea drastisch verschärfen. «Heute gebe ich bekannt, dass wir das grösste Mass an neuen Sanktionen gegen das Regime in Nordkorea verhängen, das es je gegeben hat», sagte Trump am Freitag.

Er verwies dabei auf eine Rede, die er im Tagesverlauf halten wollte. Das US-Finanzministerium werde bald Massnahmen ergreifen, um Einnahmequellen trockenzulegen, die Nordkorea für sein Atomprogramm und das Militär nutze.

Die Sanktionen richten sich demnach gegen mehr als 50 Reedereien, Schiffe und Handelsfirmen, welche die Regierung in Pjöngjang darin unterstützten, bisherige Strafmassnahmen zu umgehen. (sda/reu)

