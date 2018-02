«Der Westen wir fallen» – Orban hetzt weiter gegen Einwanderer

Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören

Wenn sich die irische Geschichte in einer Person zusammenfassen lassen würde, dann wohl in Constance Markievicz. Ein Leben, das in prunkvollen Ballkleidern anfing – und in der Uniform der irischen Unabhängigkeitskämpfer beschlossen wurde.

Im März 1919 betritt eine Frau den Westminster Palace und schaut sich den Garderobenhaken an, den ihr Name ziert: Constance Markievicz steht da geschrieben. Sie ist die erste gewählte Parlamentarierin. Doch an den Sitzungen wird sie nicht teilnehmen. Sie gehört zur Sinn-Féin-Partei, zu den Widersachern des britischen Königreichs, die für die Unabhängigkeit Irlands kämpfen – und sich dem Schwur auf den König verweigern.

Hundert Jahre später, im Januar 2018, kündigt die britische …