Die hoffnungslos zerstrittenen Hoffnungsträger – im Kosovo zerfällt die Opposition

Vetëvendosje begeisterte mit ihrem Kampf gegen die Korruption viele junge Kosovaren. Jetzt zerfällt die Partei: Mit dem Bürgermeister von Pristina tritt ein nächster wichtiger Politiker aus. Die Partei sei autoritär und nationalistisch geworden, sagt Ex-Vetëvendosje-Parlamentarier Faton Topalli aus Schaffhausen.

Noch am 19. November 2017 schien die Welt der kosovarischen Oppositionspartei Vetëvendosje (albanisch für Selbstbestimmung) in Ordnung zu sein: Shpend Ahmeti schaffte im zweiten Wahlgang hauchdünn die Wiederwahl als Bürgermeister der Hauptstadt Pristina. Ein wichtiger Wahlsieg: Mit seiner skandalfreien und kompetenten Regierungsführung in der grössten Stadt des Landes hatte Ahmeti seit 2013 wesentlich dazu beigetragen, Vetëvendosje für breite Wählerschichten wählbar zu machen.

In Pristina bewies …