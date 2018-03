International

EU

Harter Brexit kostet Firmen 76 Milliarden Franken – jährlich



Harter Brexit kostet Firmen 76 Milliarden Franken – jährlich

Ein Brexit ohne neues Abkommen zwischen der EU und Grossbritannien kommt Unternehmen teuer zu stehen: Einer Studie zufolge müssten Firmen jährlich mit zusätzlichen Kosten von 76 Milliarden Franken rechnen.

«Diese gestiegenen Kosten und die Unsicherheit drohen die Profitabilität zu verringern und sie stellen für einige Unternehmen existenzielle Bedrohungen dar», heisst es in dem am Montag veröffentlichten Bericht der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman und der Kanzlei Clifford Chance.

Bild: AP/AP

Demnach müssen nach Grossbritanniens Austritt Firmen in den verbliebenen 27 EU-Mitgliedstaaten pro Jahr etwa 41 Milliarden Franken wegen Zöllen und anderen Handelsbarrieren zahlen. Auf die britischen Exporteure, die in die EU liefern, kämen Extra-Belastungen in Höhe von 35 Milliarden Franken zu.

Sollten die EU und Grossbritannien sich nicht auf ein neues Abkommen über ihre Wirtschaftsbeziehungen einigen, würde der Handel künftig gemäss den Vorschriften der Welthandelsorganisation WTO geregelt. Am härtesten treffen würde es dem Bericht nach auf britischer Seite Finanzdienstleister, gefolgt von vier weiteren Branchen. In der EU wären unter anderem die Automobilbranche, die Landwirtschaft und die Chemieindustrie besonders betroffen.

Die Briten schulden der EU Milliarden Video: srf

Sollte es jedoch nach dem Brexit eine Art Zollunion geben, würde dies die Kosten für beide Seiten in etwa halbieren, so die Studie. Eine Zollunion lehnt die britische Premierministerin Theresa May jedoch ab, weil sie sich nicht dabei einschränken lassen möchte, eigene Handelsabkommen mit Staaten wie China oder Indien abzuschliessen. (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: Wer am Abend eine To-do-Liste schreibt, schläft besser Putin befahl, gekapertes Passagierflugzeug abzuschiessen Das fieseste Foul der NHL-Geschichte beendet die Karriere von Steve Moore Fail! 9 Hollywood-Stars und ihre peinlichsten Filmrollen Darum bezahlt (fast) niemand mit dem Smartphone an der Kasse Chelseas «Verbrechen gegen den Fussball» – wie Conte vor Guardiola kapituliert hat No Billag ist gebodigt – doch nun drohen der SRG diese 5 Attacken Was die SBB durch ihre Lautsprecher sagen, und was sie wirklich damit meinen «Das ist eigentlich ein GAU»: Gianni D'Amato über Italiens Zukunft No Billag war Leuthards letzte Schlacht Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare