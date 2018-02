Balkan-Erweiterung: Serbien und Montenegro sollen 2025 der EU beitreten

Lichtblick im Label-Dschungel: Kommen jetzt die Tierschutz-Noten für Fleisch?

Zwischen Naturaplan, BioSuisse und Agrinatura geht der Überblick rasch verloren. In Deutschland versieht Lidl seine Fleischprodukte nun mit Tierhaltungsnoten zwischen 1 und 4. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach einem einfacheren System laut.

Sag, wie hast du’s mit dem Tierschutz? Eine Frage, die die meisten Konsumenten in der Theorie leicht beantworten können. Schwieriger wird es in der Praxis vor dem Fleischregal: Zwischen all den Nachhaltigkeits- und Tierschutzlabels verliert so manch einer den Überblick. Wer wissen will, hinter welchem Logo sich die glücklichsten Tiere verbergen, muss sich aktiv informieren.

Einen Versuch, ein einfaches Deklarationssystem einzuführen, unternimmt nun der Discounter Lidl in Deutschland. Ab April …